La tendencia que la FIFA tendrá que rever de las Semifinales de los Mundiales

Los últimos cuatro campeones del mundo tuvieron un día más de descanso que su contrincante en la final.

En la previa de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, uno de los principales temas de discusión que se dio entre los hinchas de España y Argentina fue el día de más de descanso que tuvo el combinado de Luis de la Fuente a diferencia de los comandados por Lionel Scaloni.

La Roja jugó el martes 14 de julio su duelo frente a Francia en Dallas (el cual ganó sin sobre saltos por dos tantos contra cero, anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro), en tanto que la Albiceleste se midió a Inglaterra el miércoles 15 en Atlanta (dio vuelta el tanto de Anthony Gordon en los últimos minutos gracias a los aportes de Enzo Fernámdez y de Lautaro Martínez).

Y como ya se sabe, la Selección Argentina no llegó bien físicamente a la Final y cayó 1 a 0 ante España. Pero esta situación de que haya un finalista con un día menos de descanso y de preparación que su rival no es nada nuevo. De hecho, en las otras tres ediciones aparte del Mundial 2026, también alzó el trofeo el combinado con más horas de sueño.

En Qatar 2022, fue la Scaloneta la que terminó siendo campeona, venció 3 a 0 a Croacia y quedó a la espera de saber quién sería su contrincante en el último duelo que se disputó el 18 de diciembre de aquel año. Francia, finalmente desplazó de la competencia a Marruecos al superarlo.

Los últimos cuatro campeones del mundo tuvieron un día más de descanso que sus rivales. Getty Images.

En Rusia 2018, la Selección de Francia, que luego sería campeona, le ganó 1 a 0 a Bélgica el 10 de julio. Mientras que su rival en el duelo decisivo del certamen, Croacia, le ganó 2 a 1 a Inglaterra el 11 del mismo mes. Es decir, una vez más, 24 horas de diferencia a favor del equpo que debe

Publicidad

Y en el Mundial de Brasil 2014, Alemania, campeón en el Maracaná goleó 7 a 1 al conjunto local el 8 de julio. Argentina, en cambio, debió recurrir a los penales para quitar de su camino a Países Bajos el 9 de julio.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina, luego de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se volverá a presentar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre por fecha FIFA. En ese periodo, el combinado nacional podrá disputar hasta 4 partidos.

EN SÍNTESIS

España tuvo un día más de descanso que Argentina antes de la Final.

de descanso que Argentina antes de la Final. La Selección Argentina jugó su semifinal contra Inglaterra el miércoles 15 de julio.

su semifinal contra Inglaterra el miércoles 15 de julio. En 2014, 2018 y 2022 también fue campeón el equipo con mayor descanso previo.