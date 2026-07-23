Gianni Infantino luego de la Final de Argentina en el Mundial 2026: ”Permite augurar un futuro muy prometedor”

El presidente de la FIFA reflexionó sobre el papel de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina aún siente el sabor amargo por lo que fue la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con España. No obstante, logró llegar al último partido de la competencia en dos ediciones consecutivas (y en 3 de las últimas 4), algo para destacar y que no muchas selecciones lo obtuvieron a lo largo de los ya casi 100 años de historia de la competición.

Al respecto de este saldo positivo, el que se refirió fue Gianni Infantino, en una carta dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia: ”Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”.

Además, el mandamás de la FIFA destacó la labor de la Selección Argentina a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ”Permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”.

Asimismo, Gianni Infantino resaltó el trabajo de cada uno de los componentes del seleccionado argentino: ”Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

El abrazo de Gianni Infantino con Lionel Scaloni. Getty Images.

Y cerró: ”Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”.

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Los próximos desafíos de la Selección Argentina

La Selección Argentina se reencontrará en septiembre para encarar lo que será la primera fecha FIFA post Copa del Mundo 2026. Allí empezará a poner el foco en la Copa América 2028 (aún con sede a confirmar, pero posiblemente sea nuevamente en los Estados Unidos), en donde intentará coronarse como tricampeón.

En síntesis