Roberto Martínez se la jugó y eligió al mejor de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo

Una vez más, se abrió el eterno debate sobre el mejor jugador de la historia. A lo largo de los últimos 15 años, la disputa entre Cristiano Ronaldo para algunos y Lionel Messi para otros, acaparó el ambiente del fútbol internacional. Sin embargo, en esta oportunidad fue un protagonista muy especial el que rompió el silencio y reveló cuál es su opinión ante este dilema del deporte.

En esta ocasión fue Roberto Martínez el que se refirió al tema que mantiene en vilo a todos. El director técnico de la selección de Portugual realizó una entrevista exclusiva que brindó en Podcast Portugal Football Summit, donde fue consultado por este dilema que no tiene grises, sino que obliga a todos a posicionarse de una vereda o de la contraria, según el gusto propio.

Lo cierto es que, sin titubear, el entrenador español fue contundente. “Cristiano Ronaldo será el mejor jugador de la historia gane o no gane la Copa del Mundo“, sentenció sin tapujos. Pocos segundos más tarde continuó con su relato y en referencia al Mundial que está próximo a empezar, expresó: “Nuestra responsabilidad es darle la mejor oportunidad posible de competir por ella.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Esto se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ha ayudado a tener éxito en la UEFA Nations League“, recordó el DT en referencia al reciente título que ganaron de la mano de CR7 y que marcó un hito histórico en la nación europea.

Inmediatamente después, el español que está a cargo de Portugal desde hace tiempo planteó un escenario que sería muy útil para las siguientes generaciones. “Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de ayudar a los jugadores más jóvenes cuando llegaran a la Selección“, deslizó el entrenador en cuanto al rol que ocupa Ronaldo dentro del vestuario.

Cristiano Ronaldo tras salir campeón con la Selección de Portugal. (Getty Images)

Y como no podía ser de otra manera, también elogió la forma de entrenar que es, sin lugar a dudas, uno de los puntos fundamentales en la carrera del Bicho y que le permitieron lograr todo su palmarés. “Nunca he trabajado con un jugador que cada mañana se concentre en aprovechar al máximo el día para mejorar“, confesó Martínez durante la entrevista en el medio ya mencionado.

