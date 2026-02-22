Es tendencia:
Récord en Inglaterra: Sheffield Wednesday descendió con -7 puntos y 13 fechas antes tras perder el clásico

Fueron sancionados por graves problemas financieros y apenas sumaron 11 unidades en 33 jornadas.

Por Nahuel De Hoz

© GettyLos jugadores de Sheffield Wednesday tras descender a League One.

Sorpresivamente, se acaba de concretar un hecho único en el fútbol: Sheffield Wednesday descendió 13 fechas antes. Este acontecimiento nunca había pasado y, por si faltaba un condimento extra, fue luego de perder el clásico ante Sheffiled United por 2-1. De esta manera, el equipo británico bajó a la League One tras pasar tres temporadas consecutivas en el Championship.

Para tener mayor contexto de este suceso inesperado por todos, es la primera vez en la historia de Inglaterra que un club desciende en febrero, a falta de más de tres meses por delante. Dicho enfrentamiento ante su eterno rival correspondía a la 33° jornada del certamen doméstico de la segunda categoría, que finalmente lo condenó a la tercera división del fútbol del Reino Unido.

Lo cierto es que Sheffield Wednesday arrancó con -18 puntos por infracciones financieras tras recibir un castigo del ente regulador, lo que fue un punto fundamental para este desenlace. Después de 33 fechas, descendieron con -7 puntos, dejando en evidencia que apenas sumó 11 unidades en todo lo que transcurrió de la temporada 2025/26 y derivó en este duro presente.

Los futbolistas de Sheffield Wednesday tras descender a League One. (Getty Images)

El ciclo futbolístico del conjunto británico fue realmente malo, las estadísticas hablan por sí solas y no dan lugar a la incertidumbre. Luego de haber disputado un total de 33 compromisos, solo ganó un partido y no pudo dar pelea dentro del campo de juego. Además, perdió 24 encuentros y empató los 8 restantes para completar los resultados que significaron bajar de categoría.

La contundente sanción que recibió de parte de las autoridades del fútbol inglés, se dieron a través de graves problemas financieros que no pudo saldar ni afrontar a tiempo y hasta persisten en la actualidad. Por ese motivo, fue castigado severamente a tal punto que no pudo dar vuelta la situación a nivel deportivo y ahora debe culminar el torneo con un destino ya conocido: el descenso.

Publicidad
Charlie McNeill, jugador de Sheffield Wednesday ante los hinchas. (Getty Images)

DATOS CLAVE

  • Sheffield Wednesday hizo historia: descendió 13 fechas antes y marcó un récord nunca antes hecho en Inglaterra.
  • El equipo británico arrancó con -18 puntos y perdió la categoría con -7 unidades debido a graves problemas financieros.
  • Por eso, Sheffield Wednesday bajó a la League One luego de estar tres temporadas seguidas en el Championship.
Nahuel De Hoz

