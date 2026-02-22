Es tendencia:
Caos en México: narcos tomaron Guadalajara, hubo fuga de presos, incendios y ataques a civiles a 3 meses y medio del Mundial 2026

El Gobierno confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes tomaron fuertes represalias en una de las sedes de la Copa del Mundo.

Por Nahuel De Hoz

El caos generado por el Cartel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, México.
Faltan solamente 3 meses y medio para la Copa del Mundo 2026 y México está inmerso en un escándalo nacional. En las últimas horas se desató un caos general en Guadalajara, donde se produjeron múltiples problemas de inseguridad y ataques contra civiles y edificios. Este conflicto fue realizado por narcos pertenecientes al reconocido Cartel Jalisco Nueva Generación.

La ciudad gigante ubicada cerca de la costa del Océano Pacífico será sede de 4 partidos del Mundial que está próximo a comenzar, por lo que el foco está puesto sobre este acontecimiento. Esto se debe a que el Gobierno de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de la poderosa organización criminal, durante un operativo de las fuerzas federales.

Lo cierto es que, tras el asesinato de Mencho el CJNG tomó la ciudad. Aunque suene increíble, las represalias fueron muchas y prácticamente en simultáneo. Se llevaron a cabo bloqueos e incendios de autos y comercios en Guadalajara, Mochoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas. Sin embargo, ese es solo un ejemplo de todas las atrocidades que realizaron en estas horas.

Un comercio incendiado tras la escalada de violencia.
Por otro lado, un grupo de sicarios generó caos en el aeropuerto de Guadalajara y se difundieron videos con corridas de los pasajeros. No conforme con eso, se fugaron varios presos del penal de Ixtapa tras ser atacado e incendiado. Y, por si faltaba algún hecho más, también hubo incendios en Puerto Vallarta, una ciudad que se caracteriza por su sustancial movimiento de turistas constantes.

Vale detacar que Mencho era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA (Administración de Control de Drogas). De hecho, la agencia norteamericana que se especializa en delincuentes de este estilo, le había asignado una contundente recompensa por 15 millones de dólares para quien aporte información de suma importancia que derive en su detención inmediata.

Un auto incendiato tras la violencia.
Por cada una de estas consecuencias que realizó el Cartel Jalisco Nueva Generación, las autoridades tomaron medidas drásticas para reducir cualquier tipo de riesgo. Tal es así que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pide a los ciudadanos no salir de sus casas. De esta manera, por obvias razones, se suspendió el partido entre Querétaro y Juárez que se jugaba en la tarde-noche.

Los partidos en Guadalajara durante el Mundial

  • 11 de junio de 2026: por el Grupo A, Corea del Sur vs. Repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o República de Irlanda).
  • 18 de junio de 2026, por el Grupo A: México vs. Corea del Sur.
  • 23 de junio de 2026 : por el Grupo K: Colombia vs. Repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
  • 26 de junio de 2026: por el Grupo H: Uruguay vs. España.
Un ómnibus destruido tras la escalada de violenca (AP).
DATOS CLAVE

  • A 3 meses y medio del Mundial 2026, el Cartel Jalisco Nueva Generación tomó Guadalajara a modo de represalia.
  • El Gobierno de México informó el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de la organización criminal.
  • Hubo bloqueos, incendios y ataques a civiles en Guadalajara, Mochoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
  • Se fugaron presos del penal de Ixtapa, generaron caos en el aeropuerto y más incendios en Puerto Vallarta.
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

