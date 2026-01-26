En las últimas horas, una noticia salió a la luz y generó un nuevo escándalo en el ambiente. La cuestión tuvo lugar en Rusia, donde un director técnico fue acusado de armar el equipo con Chat GPT. Esta sorpresiva e inesperada denuncia acaparó la atención de todo el mundo del fútbol, principalmente en Europa, por ser el primer caso de esta índole que deriva de la tecnología.

La novedosa herramienta que se utiliza masivamente a lo largo y ancho del planeta y cada vez tiene mayor importancia, esta vez desencadenó en una polémica. Cabe destacar que el protagonista fue el entrenador de la Selección de España en 2019, por lo que no se trata de una persona reconocida dentro del deporte, lo que aumentó aún más la controversia que inundó la disciplina.

Lo cierto es que Robert Moreno fue acusado de utilizar Chat GPT para tomar decisiones en Sochi. El oriundo de Barcelona estaba a cargo del plantel profesional del elenco ruso, pero fue despedido hace 4 meses. Sin embargo, esta impactante noticia se dio a conocer en las últimas horas, generando así un escándalo nunca antes visto en toda la historia del fútbol a nivel mundial.

Robert Moreno, director técnico español. (Getty Images)

Este dilema salió a la luz tras la acusación de Andrei Orlov, ex Director General de la institución ubicada en la costa del Mar Negro. La acusación es concreta: usar Inteligencia Artificial. No solo en decisiones tácticas para diagramar el equipo titular, sino que también borró jugadores según la recomendación que le aportaba la tecnología a la que consultaba antes de ciertas resoluciones.

No conforme con eso, redoblaba la apuesta. Además de armado del once inicial y marginar futbolistas, utilizaba Chat GPT para organizaciones insólitas. Solamente a modo de ejemplo de algunas de ellas, hacía que los jugadores no duerman durante 28 horas antes de un partido o, en contraparte, despertarlos a las 5 AM, porque la IA le había informado que podía tener impacto positivo.

Por otro lado, fichó un delantero con información del algoritmo, pero después no convirtió goles en 10 compromisos disputados, por lo que le jugó una mala pasada. Finalmente, fue despedido tras 14 partidos consecutivos sin ganar y acumulando un pésimo porcentaje de 35% de victorias. El desenlace era inevitable: interrumpieron su contrato en el mes de septiembre de 2025.

Robert Moreno, director técnico español. (Getty Images)

