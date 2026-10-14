Murió Locomotora Castro a los 59 años

Locomotora perdió la vida este miércoles en horas de la madrugada cuando se descompensó en un bingo de Morón.

Jornada de luto para el deporte argentino. Este miércoles, a los 59 años, falleció Jorge “Locomotora” Castro, quien supo ser campeón del mundo de boxeo del peso mediano de la AMB en 1994. Las primeras informaciones indican que se descompensó en la madrugada de este miércoles 14 de octubre cundo se encontraba en un bingo del partido de Morón.

Castro se encontraba en el bingo de Morón cuando comenzó a sentirse mal y se descompensó. En ese momento recibió los primeros auxilios en el lugar, pero finalmente falleció en el lugar. La policía constató en su informe que sufrió una baja de insulina en el cuadro de diabetes que padecía.

Una vida de superación

Jorge Castro nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967. Se inició en el boxeo y tocó el cielo con las manos en 1994 cuando se convirtió en campeón mundial de peso mediano de la AMB el 12 de agosto cuando, en Tucumán, venció por puntos a Reggie Johnson. En diciembre de ese año realizó una histórica defensa del título ante John David Jackson en Monterrey y allí, cuando casi estaba derrotado, lanzó un golpe inesperado y se quedó con la pelea por KO.

En 2025, Bolavip entrevistó a Locomotora y se refirió a aquella memorable pelea: “Mi sueño era ser campeón argentino. Lo logré. Después vino la pelea para ser campeón Sudamericano y lo logré. Después Latinoamericano, también lo logré. Y después fue llegar a la cima, pelear por el título del mundo. Con Terry Norris lo perdí. Después con Johnson, lo gané. Hice cinco defensas, hice la mejor pelea del título del mundo con (John David) Jackson. Cada vez que me acuerdo me duele, pero metí esa Mano de Dios y lo pude lograr“.

Las estadísticas marcan que Jorge Castro peleó en 144 combates, de los cuales ganó 130 (90 por la vía rápida), cayó en 11 oportunidades y empató tres veces. Luego del éxito a fines de los 90, en los 2000 la carrera de Locomotora empezó a caer. En 2005 tuvo un accidente automovilístico sumamente grave que lo tuvo por varios días internado. En 2006 perdió ante José Luis Herrera y en 2007 se retiró tras pelear nuevamente contra él.

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La etapa mediática

Locomotora, con una simpatía natural, siempre participó en los medios. Ya sea en recordadas entrevistas con Susana Giménez o Alejandro Fantino, o también como participante en distintos realities, entre los que se destacan Gran Hermano famosos y Masterchef.

Inclusive en estos últimos meses brindó varias entrevistas desafiando a Sergio Martínez a pelear. Eso se debió a algunas declaraciones de Maravilla en las que, según Locomotora, se olvidó de sus orígenes humildes. Cabe destacar que Jorge Castro realizó tareas solidarias con comedores y merenderos para la gente más necesitada.

"Maravilla Martínez habla de los kukas y él salió de una villa de Quilmes"



Roña Castro criticó al boxeador porque "se fue a matar el hambre a España, pero acá se hizo deportista", dijo que "se hace el gallego" y se preguntó: "¿Por qué mierda no se va a vivir a España?". pic.twitter.com/ZVYo6kQxVu — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

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La emotiva despedida de su pareja

A través de su cuenta de Instagram, Noelia Vigliarolo compartió unas sentidas palabras para Jorge: “Ay mi amor no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida la casa va a estar vacía sin vos. Nosostros dos siempre compañeros con nuestras diferencias pero nunca nos soltamos la mano gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”.

“Nosostros viajamos, convivimos, compartimos este finde por el día de la madre nos íbamos a comprometer viajando a la costa gracias por cuidarme tanto nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor. Se me fue la vida te voy a amar siempre toda la vida mi roñis hasta siempre amor de mi vida no sabes cuánto te vamos a necesitar”, completó quien fue la última pareja de Locomotora.