Una gloria del fútbol europeo criticó la nómina de Lionel Messi al Balón de Oro: “Me enfada”

El ex delantero escocés explotó ante la presencia del argentino en los candidatos a ganar este galardón.

Por 17° vez en su carrera, y tras dos años de ausencia, Lionel Messi volvió a estar dentro de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro, galardón que entrega la prestigiosa revista Football France al futbolista más destacado de la última temporada a nivel mundial.

En este sentido, Ally McCoist, leyenda del Rangers de Escocia, club con el que ganó 21 títulos, habló en el programa “Breakfast” de TalkSPORT, en donde se mostró molesto por la nominación al delantero argentino de 39 años, quien buscará ganar este premio por novena vez en su carrera.

“Messi podría tener la oportunidad de ganarlo, lo cual me ha enfadado. No hay forma alguna en este mundo…”, inició el escoces con su bronca por la presencia de Messi dentro de los 30 mejores jugadores de la temporada, a causa de su buen rendimiento en el Mundial con Argentina.

“¿Por qué te enfadaría eso?“, fue la pregunta que recibió el ex delantero en medio de su discurso. ”Porque no lo merece”, replicó McCoist. Luego de esto, le explicaron que la nominación “es un homenaje a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos” y volvió a elevar la temperatura.

“Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, cerró fundamentando que el argentino no merecía estar dentro de los nominados para ganar este galardón, que tiene a Kylian Mbappé como máximo candidato a ganarlo.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Hakimi (Marruecos/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Lautaro Martínez (Argentina/Racing)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

William Pacho (Ecuador/PSG)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Rodri (España/Manchester City – Barcelona)

Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

Fabián Ruiz (España/PSG)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Vitinha (Portugal/PSG)

Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

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