Xabi Alonso reveló que habló con Enzo Fernández y que Garnacho se va de Chelsea: “Hay interés de otros clubes”

El entrenador se refirió al incierto futuro del volante que está disputando el Mundial con Argentina y aparte no incluyó al delantero en la pretemporada.

De cara al inicio de la nueva temporada, Xabi Alonso se convirtió en el flamante director técnico de Chelsea y ya comenzó a ultimar todos los detalles correspondientes. En ese sentido, por primera vez se refirió públicamente al incierto futuro de Enzo Fernández y también confirmó la salida de Alejandro Garnacho en este mercado de pases de mitad de año.

Luego de las informaciones que indicaron que el campeón del mundo podía irse a Real Madrid y que el mismo gigante español desmintió cualquier tipo de negociación, llegó el turno del entrenador de revelar su postura al respecto. Cabe recordar que es el capitán del equipo y es clave en el vestuario, mientras está disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en Chelsea. (Getty Images)

Lo cierto es que el estratega español fue contundente al ser preguntado por los periodistas. “He hablado con Enzo Fernández“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia. Inmediatamente después, manifestó: “Pero como puedes entender, lo que dijimos permanecerá en privado“. En ese preciso momento fue consultado sobre si quisiera retenerlo de cara al futuro y no dudó: “Si, si”.

Por otro lado, no tardó en revelar que Garnacho se irá de Chelsea. Lejos de esquivar los rumores que circulan en Inglaterra, el entrenador expresó: “Hay interés en él de otros clubes“. Pocos segundos más tarde, agregó: “Espero que termine de la mejor manera posible para todos“. Vale resaltar que no fue incluido en la pretemporada que lidera el nuevo cuerpo técnico.

Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en Chelsea. (Getty Images)

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A su vez, Xabi también aseguró: “Queremos ser un equipo activo, valiente, que juegue bien al fútbol y compita al máximo nivel. Somos ambiciosos, queremos ganar muchos partidos y ser competitivos“. Antes de cerrar su discurso ante los medios, el flamante director técnico añadió: “El tiempo dirá hasta dónde podemos llegar, pero creo que podemos hacer una gran temporada“.

Por otro lado, el elenco londinense acaba de cerrar el fichaje de Harrison Bettoni. El prometedor mediocampista ofensivo inglés llega desde Wigan en condición de libre pero a cambio de una mínima compensación. De esta manera, el volante creativo de 18 años tendrá un contrato vigente por 4 temporadas, es decir hasta junio de 2030, para asegurarse al talentoso británico.

Xabi Alonso, nuevo DT de Chelsea. (Getty Images)