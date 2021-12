Cerca de un 85% de los futbolistas de la Liga Profesional está vacunado contra el coronavirus. Aunque hay un preocupante 15% que aún no lo hizo por religión o temor.

Alerta en AFA: el 15% de los jugadores de la Liga Profesional no se vacunaron

El coronavirus volvió a ser uno de los temas más importantes de la agenda en Argentina. A pesar del bajo porcentaje de mortalidad e internación entre vacunados, la preocupación más grande continúa posada sobre los que, por elección o falta de cobertura, aún no tienen ninguna dosis. Y el fútbol argentino posee números impactantes: a pesar de la gran exposición del deporte, el 15% de los jugadores de la Liga Profesional no se vacunaron por religión o temor.

Según cuenta el medio Doble Amarilla, "agentes de muchos de los jugadores no inoculados les han aconsejado no vacunarse afirmando que la vacuna 'no está aprobada' y dudando de su efectividad y eficacia".

Además, aseguran que hay representantes que intentan asustar a sus futbolistas con posibles efectos posteriores.

Si bien no hay una lista con nombre y apellido de qué jugadores no se han vacunado, y no debería de ser pública, en AFA hay una gran preocupación.

La salud de los trabajadores del fútbol podría estar en riesgo y en en la calle Viamonte ya trabajan para intentar reducir el porcentaje. Por otra parte, estudian que desde la próxima temporada los no inmunizados paguen sus hisopados.

Por otra parte,hablando en términos futbolísticos, vale comentar que con los cambios de los procedimientos frente a positivos y contactos estrechos de coronavirus los no vacunados tendrán distintos tiempos de aislamiento.

Por lo tanto, los equipos que cuenten con jugadores sin el esquema de vacunación completo podrían perderlos por más días. Aquí todos los detalles de los nuevos procedimientos.