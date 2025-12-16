Toda la verdad sobre la posibilidad de que Cristian Medina se convierta en jugador de River en este mercado de pases

Mientras Estudiantes de La Plata se prepara para disputar el Trofeo de Campeones este sábado ante Platense, el mercado de pases asoma en el horizonte. Entre los posibles movimientos en el Pincha podría estar la salida de Cristian Medina.

El mediocampista surgido de Boca Juniors fue adquirido hace casi un año por un grupo empresario que lo llevó al club de La Plata. Tras la aventura bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el jugador de 23 años podría afrontar un nuevo paso en su carrera.

En las últimas horas trascendió la noticia sobre la posibilidad de que Medina pase a jugar con la camiseta de River Plate, algo que impactaría de gran manera al mercado de pases del fútbol argentino por su pasado en el Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, el futbolista es del gusto de Marcelo Gallardo, pero hasta el momento es imposible que Medina llegue a River. Su pasado en Boca y su situación contractual complicarían su llegada a la institución de Núñez en este mercado. Incluso, desde el entorno del jugador sostienen que no hay posibilidades de que elija ponerse esa camiseta.

El volante ofensivo firmó por 5 años tras el desembolso del grupo inversor para sacarlo de Boca. Su alto valor y sus ganas de llegar al fútbol europeo, para además conseguir un rédito económico para quiénes invirtieron en su ficha, lo alejan del fútbol argentino.

Botafogo lidera la carrera por Cristian Medina

En los últimos días, trascendió que Botafogo está interesado en contar con los servicios de Medina para 2026. El club brasileño negocia por esta posible transacción en incluso Gabriel Peñalba, representante del jugador, viajó hacia allí para entablar conversaciones.

Sus 23 años lo mantienen como una interesante opción para capitalizar la inversión del grupo que lo compró en los últimos días de 2024. Por eso, un salto al Brasileirao podrían a ayudarlo a elevar su valor y soñar con Europa.

