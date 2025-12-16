Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Toda la verdad sobre la posibilidad de que Cristian Medina se convierta en jugador de River en este mercado de pases

El exmediocampista de Boca suena para ponerse la camiseta del club de Núñez tras la consagración con Estudiantes de La Plata.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Cristian Medina podría dejar Estudiantes.
© @EdelpOficialCristian Medina podría dejar Estudiantes.

Mientras Estudiantes de La Plata se prepara para disputar el Trofeo de Campeones este sábado ante Platense, el mercado de pases asoma en el horizonte. Entre los posibles movimientos en el Pincha podría estar la salida de Cristian Medina.

El mediocampista surgido de Boca Juniors fue adquirido hace casi un año por un grupo empresario que lo llevó al club de La Plata. Tras la aventura bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, el jugador de 23 años podría afrontar un nuevo paso en su carrera.

En las últimas horas trascendió la noticia sobre la posibilidad de que Medina pase a jugar con la camiseta de River Plate, algo que impactaría de gran manera al mercado de pases del fútbol argentino por su pasado en el Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, el futbolista es del gusto de Marcelo Gallardo, pero hasta el momento es imposible que Medina llegue a River. Su pasado en Boca y su situación contractual complicarían su llegada a la institución de Núñez en este mercado. Incluso, desde el entorno del jugador sostienen que no hay posibilidades de que elija ponerse esa camiseta.

El volante ofensivo firmó por 5 años tras el desembolso del grupo inversor para sacarlo de Boca. Su alto valor y sus ganas de llegar al fútbol europeo, para además conseguir un rédito económico para quiénes invirtieron en su ficha, lo alejan del fútbol argentino.

Botafogo lidera la carrera por Cristian Medina

En los últimos días, trascendió que Botafogo está interesado en contar con los servicios de Medina para 2026. El club brasileño negocia por esta posible transacción en incluso Gabriel Peñalba, representante del jugador, viajó hacia allí para entablar conversaciones.

Publicidad
Tras romperla en la Messi Cup, afirman que Bruno Cabral se encamina a firmar su primer contrato con River: “Un proceso lógico”

ver también

Tras romperla en la Messi Cup, afirman que Bruno Cabral se encamina a firmar su primer contrato con River: “Un proceso lógico”

Sus 23 años lo mantienen como una interesante opción para capitalizar la inversión del grupo que lo compró en los últimos días de 2024. Por eso, un salto al Brasileirao podrían a ayudarlo a elevar su valor y soñar con Europa.

En síntesis

  • Marcelo Gallardo está interesado en Cristian Medina, aunque su llegada a River es imposible.
  • Botafogo negocia para fichar al volante en 2026; su representante viajó a Brasil.
  • Cristian Medina tiene contrato por 5 años y prioriza un salto al fútbol europeo
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Ante el mar de quejas, FIFA anunció las entradas más baratas para el Mundial 2026: los nuevos precios
Mundial 2026

Ante el mar de quejas, FIFA anunció las entradas más baratas para el Mundial 2026: los nuevos precios

Combinación argentina: el gol de Alejandro Garnacho con asistencia de Bounanotte en Cardiff vs. Chelsea
Fútbol europeo

Combinación argentina: el gol de Alejandro Garnacho con asistencia de Bounanotte en Cardiff vs. Chelsea

Boca ya negocia por Marino Hinestroza y Gastón Hernández
Boca Juniors

Boca ya negocia por Marino Hinestroza y Gastón Hernández

Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro
Fútbol europeo

Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo