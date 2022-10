No fue una victoria sencilla para Racing. El gol de Enzo Copetti destrabó lo que se encaminaba para un empate sin goles ante el débil Lanús, pero poco importa eso en Avellaneda después de haber sumado de a tres. La Academia está ilusionada con dar la vuelta el próximo domingo y es por eso que el goleador sorprendió con sus historias de Instagram.

Más allá de haber subido imágenes celebrando la obtención de los 3 puntos, el delantero hizo un fuerte descargo en caliente. Todo tiene que ver con un cruce con Matías Pérez. "Es muy canchero. Le miraba el número a Ortellado como diciendo '¿quién sos?'. Ortellado con 21 años está en la primera de Lanús, él no sé dónde estaba jugando a esa edad. Se tiene que fijar de dónde salió para ser un poquito más humilde", había declarado el jugador del Granate.

El 9 contraatacó sin filtro: "Todo el partido diciéndome que era un muerto, un fantasma y después de esa jugada me decían que salí de la B Nacional, que no era nadie. Y antes de hablar fíjense lo que hablan ustedes dentro de la cancha, no tienen ni un poco de códigos. Yo a los 18 estaba jugando en Primera con Atlético (Rafaela)".

"Y sé de dónde salí, estoy orgulloso y agradecido por todo lo que pasé", cerró el artillero del equipo de Fernando Gago, con mucha bronca por las declaraciones de Pérez. ¡Tranquilo, Enzo!