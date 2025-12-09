Es tendencia:
Tras quedar afuera de la Copa Libertadores, River se aleja del Mundial de Clubes 2029 por la final entre Racing y Estudiantes

El desenlace del campeonato local pone aún más en riesgo la posición del Millonario en el ranking Conmebol, para el cual no sumará puntos en 2026.

Por Bruno Carbajo

Gallardo, ante un panorama complicado pensando en el Mundial de Clubes 2029.

El cierre de 2025 fue un trago amargo para River, sin títulos y con derrotas dolorosas que lo dejaron fuera de la Copa Libertadores 2026. Aunque las consecuencias del flojo año deportivo se extienden más allá de lo económico y complican el plan a largo plazo del club: está perdiendo terreno en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029. Y la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes agrava esta situación.

Vale recordar que el sistema de clasificación al certamen internacional, tras su primera edición, se reinició este año. En total, Conmebol contará con seis plazas: cuatro destinadas a los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 (Flamengo ya reservó su cupo) y 2028, y dos para los mejores ubicados en el ranking acumulado de ese mismo período. Además, se mantiene un límite de dos equipos por país, salvo que se queden con el certamen.

Bajo ese contexto, la performance internacional de River tampoco fue la mejor pensando en su aspiración mundialista. En la última Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo sumó un total de 23 puntos para el ranking Conmebol, quedando ubicado en la octava posición, muy por detrás de los dos primeros puestos que aseguran la clasificación al Mundial. Incluso, está lejos de ser el mejor argentino.

Las aspiraciones de River para el Mundial de Clubes quedan comprometidas de cara a 2026 (Getty Images).

El problema para River se agranda al disputar la Copa Sudamericana 2026, ya que no podrá sumar puntos en el ranking. A lo sumo, podría recolectar tres unidades producto de clasificar a la edición de 2027. En contraste, el campeón del Torneo Clausura —sea Racing o Estudiantes— obtendrá su boleto a la Libertadores y, justamente, ambos equipos son los que superan al Millonario en la tabla acumulada continental.

Aquel que compita por la Gloria Eterna, sea Racing (35 puntos) como Estudiantes (28 puntos), tendrán la oportunidad de estirar significativamente la distancia con River (23 puntos) y soñar con el Mundial de Clubes 2029. Aunque la campaña del no sea brillante, cualquier punto sumado le hará más difícil al Millonario la lucha por uno de los dos codiciados cupos por ranking.

Además, a la amenaza de estos dos finalistas se suma el hecho de que Boca, que también disputará la Libertadores, ya arranca con tres puntos en el ranking solo por su clasificación. Si el Xeneize logra una campaña superior a la que sumó River en 2025, lo superará. Esto podría relegar al Millonario a ser el cuarto equipo argentino mejor posicionado en la tabla, haciendo que su chance de obtener uno de los dos cupos por ranking (siempre considerando el límite por país y la actuación de otras federaciones) se vuelva mucho más lejana y complicada.

Así está el ranking Conmebol

  1. 46 Palmeiras
  2. 39 Flamengo
  3. 35 Liga de Quito
  4. 35 Racing
  5. 28 Estudiantes
  6. 25 San Pablo
  7. 24 Vélez
  8. 23 River
  9. 21 Botafogo
  10. 20 Peñarol
  11. 17 Atlético Nacional
  12. 17 Internacional
  13. 17 Libertad
  14. 15 Fortaleza
  15. 15 Universitario
  16. 14 Central Córdoba
  17. 14 Cerro Porteño
  18. 13 Universidad
  19. 11 Independiente del Valle
  20. 10 Bahia
  21. 10 Nacional (U)
  22. 9 Bolívar
  23. 9 Bucaramanga
  24. 9 San Antonio Bulo Bulo
  25. 8 Alianza Lima
  26. 8 Colo Colo
  27. 8 Olimpia
  28. 7 Barcelona
  29. 7 Sporting Cristal
  30. Talleres
  31. 4 Carabobo
  32. 3 Táchira
  33. 3 Boca
  34. 3 Argentinos
  35. 3 Platense
  36. 3 Rosario Central
  37. 3 Independiente Rivadavia

Datos claves

  • River Plate complica su clasificación al Mundial de Clubes 2029 al no jugar la Copa Libertadores 2026.
  • Racing (35 puntos) y Estudiantes (28) superan al Millonario (23) en el ranking y estirarán la ventaja.
  • Boca Juniors ya suma puntos por clasificar y podría relegar a River al cuarto lugar entre los argentinos.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

