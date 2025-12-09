El cierre de 2025 fue un trago amargo para River, sin títulos y con derrotas dolorosas que lo dejaron fuera de la Copa Libertadores 2026. Aunque las consecuencias del flojo año deportivo se extienden más allá de lo económico y complican el plan a largo plazo del club: está perdiendo terreno en la lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029. Y la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes agrava esta situación.

Vale recordar que el sistema de clasificación al certamen internacional, tras su primera edición, se reinició este año. En total, Conmebol contará con seis plazas: cuatro destinadas a los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 (Flamengo ya reservó su cupo) y 2028, y dos para los mejores ubicados en el ranking acumulado de ese mismo período. Además, se mantiene un límite de dos equipos por país, salvo que se queden con el certamen.

Bajo ese contexto, la performance internacional de River tampoco fue la mejor pensando en su aspiración mundialista. En la última Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo sumó un total de 23 puntos para el ranking Conmebol, quedando ubicado en la octava posición, muy por detrás de los dos primeros puestos que aseguran la clasificación al Mundial. Incluso, está lejos de ser el mejor argentino.

Las aspiraciones de River para el Mundial de Clubes quedan comprometidas de cara a 2026 (Getty Images).

El problema para River se agranda al disputar la Copa Sudamericana 2026, ya que no podrá sumar puntos en el ranking. A lo sumo, podría recolectar tres unidades producto de clasificar a la edición de 2027. En contraste, el campeón del Torneo Clausura —sea Racing o Estudiantes— obtendrá su boleto a la Libertadores y, justamente, ambos equipos son los que superan al Millonario en la tabla acumulada continental.

Aquel que compita por la Gloria Eterna, sea Racing (35 puntos) como Estudiantes (28 puntos), tendrán la oportunidad de estirar significativamente la distancia con River (23 puntos) y soñar con el Mundial de Clubes 2029. Aunque la campaña del no sea brillante, cualquier punto sumado le hará más difícil al Millonario la lucha por uno de los dos codiciados cupos por ranking.

Además, a la amenaza de estos dos finalistas se suma el hecho de que Boca, que también disputará la Libertadores, ya arranca con tres puntos en el ranking solo por su clasificación. Si el Xeneize logra una campaña superior a la que sumó River en 2025, lo superará. Esto podría relegar al Millonario a ser el cuarto equipo argentino mejor posicionado en la tabla, haciendo que su chance de obtener uno de los dos cupos por ranking (siempre considerando el límite por país y la actuación de otras federaciones) se vuelva mucho más lejana y complicada.

Así está el ranking Conmebol

46 Palmeiras 39 Flamengo 35 Liga de Quito 35 Racing 28 Estudiantes 25 San Pablo 24 Vélez 23 River 21 Botafogo 20 Peñarol 17 Atlético Nacional 17 Internacional 17 Libertad 15 Fortaleza 15 Universitario 14 Central Córdoba 14 Cerro Porteño 13 Universidad 11 Independiente del Valle 10 Bahia 10 Nacional (U) 9 Bolívar 9 Bucaramanga 9 San Antonio Bulo Bulo 8 Alianza Lima 8 Colo Colo 8 Olimpia 7 Barcelona 7 Sporting Cristal 7 Talleres 4 Carabobo 3 Táchira 3 Boca 3 Argentinos 3 Platense 3 Rosario Central 3 Independiente Rivadavia

Datos claves

