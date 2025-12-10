Cilindro abierto y gratuito: el femenino de Racing juega a las 20 la primera final del torneo ante Belgrano

Habrá campeón inédito. Lo que resta saber es quién será el equipo que se consagre en este Clausura 2025. Este miércoles desde las 20, Racing quiere dar el primer paso hacia la gloria: esta noche se abrirá el Cilindro para recibir a Belgrano de Córdoba en la primera de las dos finales del torneo femenino (se habilitará el acceso desde las 18.30). La segunda será el domingo 14, en el Gigante de Alberti y también desde las 20.

Es la primera vez que la Academia llega a estas instancias en un torneo de Primera División femenino. El club de Avellaneda quiere cerrar el año de la mejor manera con esta primera final histórica y la definición del torneo masculino que se celebrará en Santiago del Estero el sábado 13 ante Estudiantes. Por eso es que se decidió la apertura del Cilindro, con entrada libre y gratuita para las plateas B y C. La idea es que las tribunas estén repletas y las jugadoras puedan viajar luego a Córdoba para la definición con el apoyo de su público y buen resultado en casa.

Hay una coincidencia más entre el equipo de Costas y el de Héctor Bracamonte además de llegar a fin del 2025 jugando la final del torneo: ambos equipos eliminaron a Boca en las semifinales. En el caso del femenino, vencieron a Boca 2-0 en el primer partido (Sindy Ramírez y Agostina Holzheier, en el Predio Tita) y 1-0 en el complejo Pedro Pompilio con otro gol de Holzheier, que viene de romperla en la Selección ante Bolivia.

La imagen publicada por la cuenta de Racing en Instagram.

Para Belgrano no es su primera final: es la tercera. Luego de haber ascendido a Primera, las Piratas perdieron la final de la Copa Federal ante River y ese mismo año pero en diciembre, cayeron en la final del torneo ante Boca. Este año, además, las dirigidas por Mariana Sánchez finalizaron en la segunda ubicación del primer campeonato.

En las semifinales, las cordobesas eliminaron a River, primero con un empate sin goles en el River Camp y luego 1-0 en Alberdi con gol de Lourdes Rodríguez. En el Cilindro buscarán hacer una buena diferencia para definir el campeonato ante su público, que suele acompañarlas en buen número.

En la serie regular, las Piratas finalizaron primeras en su zona en una campaña espectacular y por eso lograron la clasificación directa a cuartos (lo mismo que boca en la otra llave), y luego tuvieron que llegar hasta los penales para eliminar a Ferro y llegar a las semis. Belgrano cuenta con una de las candidatas a goleadora del torneo: Romina Núñez.

En el caso de Racing, su torneo no fue tan parejo: al finalizar cuartas, tuvieron que enfrentar nada menos que al campeón Newell’s y luego a San Lorenzo. Eliminaron a ambos equipos por la mímina antes de llegar a la semifinal con Boca. Los goles de Racing en el torneo estuvieron a cargo de la uruguaya Sindy Ramírez (5) y Holzeier (4).

Cómo se define

La final del torneo se jugará en dos partidos, a 90 minutos cada uno. En el caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, habrá penales para definir al campeón. Pero no será el último partido del año para ese equipo: deberá enfrentar a Newell’s para definir cuál de los dos será el clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores femenina.

En el caso de que la Conmebol le otorgue a la Argentina un cupo más para la Libertadores, el mismo será para el equipo perdedor del partido ante las Leprosas, campeonas del primer torneo 2025.

Dónde verlo

Además de poder ir al Cilindro con entrada libre y gratuita, el partido será transmitido por TNT Sports y también por LPFplay.com.