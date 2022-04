Deportivo Morón vs. San Telmo EN VIVO Y EN DIRECTO por la Primera B

Por una nueva jornada de la Primera Nacional, Deportivo Morón en condición de local recibe la resistencia de San Telmo en un partido que se disputará este sábado 30 de abril.

Los de casa planean recuperarse luego del tropiezo sufrido ante Chaco For Ever en lo que fue su última salida en el torneo. San Telmo, por su lado, no ha cosechado los resultados esperados por el plantel y se entrenó con el ideal de cambiar su suerte.

¿Cómo VER EN VIVO la transmisión de Deportivo Morón y San Telmo?

El juego se podrá disfrutar desde la pantalla de Tyc Sports Play.

Horario del partido

Argentina: 15.30 horas

Colombia: 13.30 horas

México: 13.30 horas

Estados Unidos: 11.30 horas PT / 14.30 horas ET