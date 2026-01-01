Espuma y mesa afuera: así comenzó el 2026 Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina

Al igual que en los últimos años, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, regresó a su Pujato natal para celebrar las fiestas junto a sus familiares y luego regresar a Mallorca, ciudad en la que vive, para continuar trabajando de cara a las próximas convocatorias.

En las redes sociales, se viralizó un video que mostró cómo inició el año el DT. Con la mesa fuera de su casa y en compañía de sus padres, Scaloni se sentó en la vereda para ver el inicio del año mientras que una caravana pasó por la ciudad para saludarlo.

Mientras el resto de sus familiares se divertían con una batalla con espuma, el entrenador de la Selección Argentina se mostró calmo, sentado al lado de su padre saludó a los vecinos que tocaban bocina con sus autos para desearle un buen inicio de año.

Tweet placeholder

De cara al 2026, Scaloni tendrá dos desafíos importantes con la Albiceleste. El primero de ellos será la Finalissima ante España, que está programada para el 27 de marzo. En este duelo, su equipo buscará repetir el título que obtuvo en 2022 cuando venció a Italia en Londres.

Luego, tendrá el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Entre junio y julio la Selección Argentina defenderá el título que logró en Qatar. Su defensa iniciará en el Grupo J, en donde se enfrentará a Austria, Jordania y Argelia en búsqueda de un boleto a los 16avos de final.

Publicidad

Publicidad

Scaloni ganó una competencia de kartings

ver también Los 37 jugadores que pelean por 8 cupos de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

En medio de su descanso en la provincia de Santa Fe, el entrenador argentino visitó Rosario, en donde corrió una competencia de kartings junto a su hijo mayor. La actividad se desarrolló en Rosario Indoor Kart, un circuito cubierto de alquiler que cuenta con una pista de 330 metros.

Allí, el DT completó la carrera en un tiempo de aproximadamente 25 minutos y se quedó con la primera posición. Además, se viralizó una gran maniobra suya, en la que perdió el primer puesto, pero en una curva pasó a su contrincante para volver a quedar en la pole.

En síntesis

Lionel Scaloni recibió el año nuevo en Pujato junto a su familia y vecinos.

recibió el año nuevo en Pujato junto a su familia y vecinos. El 27 de marzo es la fecha programada para la Finalissima ante la selección de España.

es la fecha programada para la Finalissima ante la selección de España. Austria, Jordania y Argelia integran el Grupo J que enfrentará Argentina en el Mundial.

Publicidad