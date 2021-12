El Ascenso ha estado envuelto en polémicas este año. Torneos que no finalizaron, equipos a los que le han cobrado varios penales dudosos, planteles con problemas internos por jugadores "que fueron para atrás". Nada ha sido transparente, por ello el error arbitral de Nicolás Lamolina en la semifinal entre Quilmes y Ferro generó una explosión en las redes. Y esto trajo una vieja declaración del juez a la memoria de los hinchas...

Ferro y Quilmes, que había ingualado 1-1 en la ida, jugaban la semi de vuelta y Lamolina falló cobrando un penal inexistente que le dio el pasaje a la final al Cervecero. Varios lo apuntaron con el dedo, pero él mismo se encargó de reconocer su error y contar que "no pudo dormir de la culpa".

La polémica frase que Lamolina decía hace un año sobre los árbitros corruptos

En medio de la cuarentena estricta, el árbitro tuvo un mano a mano con Te Dejo En Orsai vía Instagram Live y dejó una frase polémica: "Me encantaría, sería precioso que exista algo que identifique quién si y quién no. Y al corrupto lo colgaría en la Plaza de Mayo porque por culpa de ese chanta yo muchas veces tengo que lidiar con muchas cosas".

Y en aquel momento, sentenció: "Si existiría algo que diga 'vayan a jugar tranquilos que Nicolás es un pibe que va a errar como le erran todos pero no es mala leche, no va por ese lado', sería fantástico. No creo que exista nunca...".

Además, no dejó dudas de su postura: "Nunca me vinieron a ofrecer nada. A veces pensaba: ‘Ojalá me pase así los puedo sacar corriendo y la gente sabe como soy'. Pero hoy en día ya la verdad es que prefiero que ni me ofrezcan nada. También creo que eso pasa porque en el ambiente nos conocemos todos y ya sabrán que los saco corriendo".