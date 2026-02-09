Es tendencia:
River Plate

El hermano de un ex jugador de River apuntó contra Marcos Acuña

Tras la caída de River ante Tigre, el Huevo recibió una dura crítica en redes sociales de parte de un familiar de un ex compañero.

Por Lautaro Toschi

Marcos Acuña
© GettyMarcos Acuña

Pese a haber iniciado el 2026 con dos victorias y un empate, en la cuarta fecha del Torneo Apertura, River recibió un golpe durísimo. En el Estadio Monumental, los de Marcelo Gallardo fueron goleados por 4 a 1 por Tigre y los recuerdos del pésimo 2025 volvieron.

En la cancha hubo histeria, nerviosismo y poca paciencia, mientras que en las redes sociales pasó lo mismo. Inclusive, el hermano de Enzo Díaz -ex futbolista del Millonario que actualmente se desempeña en Sao Paulo- apuntó contra Marcos Acuña, quien con su llegada produjo la salida de Enzo del Millonario.

A través de su cuenta de Instagram, el Colo Díaz -hermano de Enzo- publicó una historia en la que se podía ver una foto de su hermano con la camiseta de Sao Paulo y lo acompañó con un polémico texto: “No le dicen huevo, este los tiene”, en clara referencia a Marcos Acuña. Cabe recordar que el Huevo y Enzo compartieron plantel en River entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.

Acuña reprochó a Rivero en pleno partido contra Tigre

El pasado sábado, River cayó fue ante Tigre en el Monumental. Los de Marcelo Gallardo perdieron 4 a 1 ante el Matador y se vivió tensión en las tribunas, pero también en el campo de juego. Marcos Acuña ingresó para jugar el segundo tiempo en lugar de Matías Viña, de pésimo partido.

Corría el complemento, River caía por goleada y en una jugada Acuña decide pasarle la pelota a Lautaro Rivero que condujo hasta mitad de cancha, intentó dar un pase filtrado y el mismo fue interceptado, lo que generó un contraataque. El Huevo tuvo que cortar la jugada con falta y el árbitro le mostró la amarilla. Después de eso,el campeón del mundo increpó a Rivero adelante de todo el Monumental.

El particular posteo de Kevin Castaño tras la dura derrota de River ante Tigre

DATOS CLAVE

  • Tigre goleó 4-1 a River en el Estadio Monumental durante la cuarta fecha del torneo.
  • El hermano de Enzo Díaz criticó a Marcos Acuña vía Instagram tras la derrota del Millonario.
  • El entrenador Marcelo Gallardo realizó cambios defensivos ingresando a Acuña por el uruguayo Matías Viña.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

