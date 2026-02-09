Las fuertes chicanas de Huracán a San Lorenzo tras ganarle el clásico en el Ducó

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura, en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán le ganó 1 a 0 a San Lorenzo con gol del ecuatoriano Jordy Caicedo y de esta manera se quedó con el clásico de barrio, en lo que también significó su primera victoria en el campeonato.

Tanto en las horas previas como posterior a la victoria, en sus redes sociales el club de Parque Patricios le dedicó distintos posteos a su clásico rival para chicanearlo en las redes sociales, luego de un importante triunfo que le da aire al entrenador Diego Martinez.

La primera de estas cargadas se dio previo a confirmar la formación. Ya con el vestuario listo para esperar a los jugadores, Huracán subió una publicación con las camisetas de Galíndez, Eric Ramírez y Alejandro Martínez, cuyos dorsales formaron 1, 11 y 14, en señal al asentamiento que está enfrente al estadio de San Lorenzo.

La chicana de Huracán a San Lorenzo.

Luego de esto, ya con la victoria consumada, el Globo publicó otros tres posteos para gastar a su rival. En los mismos, el principal protagonista fue Jordy Caicedo, autor del único tanto del encuentro, que le permitió además ser el máximo goleador del certamen con cuatro tantos en cuatro presentaciones.

“Caicedo 1:0 ‘El séptimo día bajará de los cielos para castigar a los desterrados; a aquellos que vendieron sus tierras a mercaderes y peregrinaron a tierras ruines e inhóspitas’. Amén”, dice la primera publicación junto a una foto del delantero celebrando junto a su gente.

Siguiendo con las cargadas, luego subieron una foto de Caicedo en un Carrefour, con la típica chicana a San Lorenzo. Allí postearon “Salió de compras el Jordy”, y para cerrar, publicaron otra foto del ecuatoriano disfrazado de un antiguo meme de las redes sociales, acompañado de “Jordy, el niño polla”.

Las chicanas de Huracán a San Lorenzo

