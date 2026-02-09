La emotiva explicación de Matías Pellegrini por su festejo en el gol ante Boca: “Tenía una relación especial”

En el Estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, con un doblete de Matías Pellegrini, Vélez le ganó 2 a 1 a Boca, que descontó a través de Iker Zufiaurre, y de esta manera se asentó en la primera posición de su zona a la espera del encuentro de su escolta Lanús.

Luego de la victoria del Fortín, el mismo Pellegrini, quien fue una de las máximas figuras del encuentro, habló con ESPN y allí además de mostrar su felicidad por la victoria dejó una emotiva confesión, ya que reveló que sus goles fueron dedicados a un familiar que falleció días atrás.

“El festejo fue para mi tío que se nos fue esta semana que pasó y para mi familia. Muchos son bosteros, él también lo era, así que deben estar contentos por un lado y también me deben haber puteado un poquito”, inició el delantero de 25 años respecto a su especial dedicatoria.

Siguiendo por la misma línea, concluyó: “Se lo dedico a él que siempre me acompañó, tenía una relación especial conmigo, y a toda mi familia que no la hemos pasado bien. También es para mi novia que hoy es su cumpleaños”.

Tweet placeholder

Esta emotiva celebración se dio luego del primer tanto del delantero, con un buen cabezazo tras el centro de Diego Valdés. Inmediatamente después del ingreso de la pelota al arco, el delantero salió corriendo, se tapó la cara con sus dos manos y se tiró al piso mientras sus compañeros celebraban con él.

Publicidad

Publicidad

Además, este doblete tuvo un gusto especial para el futbolista, ya que fueron sus primeros tantos en la temporada 2026 y le permitieron cortar con una racha de más de un año sin marcar, debido a que en 2025 no hizo goles. Su anterior y único tanto fue el 14 de mayo de 2024 ante Gimnasia.

ver también Guillermo Barros Schelotto, tras la victoria de Vélez sobre Boca: “Imagino que Bianchi debe estar feliz”

La chicana de Manuel Lanzini a Boca tras la victoria de Vélez

“Todos saben que soy hincha de River y estos partidos para mi tienen un condimento aparte. Feliz por los tres puntos. Es un poco especial”, soltó Lanzini, que tiene en su historial grandes performances ante el Xeneize, sobre todo en Superclásicos.

Sin embargo, al referirse al descuento de Zufiaurre, no evitó elogiar al plantel del club de la Ribera: “No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer una jugada diferente. Por suerte no pasó más que eso”.

Publicidad

Publicidad

Datos claves