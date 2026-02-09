Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

La emotiva explicación de Matías Pellegrini por su festejo en el gol ante Boca: “Tenía una relación especial”

El delantero habló luego de la victoria de Vélez ante el Xeneize y explicó que su dedicatoria fue para un familiar suyo.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Pellegrini celebra su gol ante Boca.
© GettyMatías Pellegrini celebra su gol ante Boca.

En el Estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, con un doblete de Matías Pellegrini, Vélez le ganó 2 a 1 a Boca, que descontó a través de Iker Zufiaurre, y de esta manera se asentó en la primera posición de su zona a la espera del encuentro de su escolta Lanús.

Luego de la victoria del Fortín, el mismo Pellegrini, quien fue una de las máximas figuras del encuentro, habló con ESPN y allí además de mostrar su felicidad por la victoria dejó una emotiva confesión, ya que reveló que sus goles fueron dedicados a un familiar que falleció días atrás.

El festejo fue para mi tío que se nos fue esta semana que pasó y para mi familia. Muchos son bosteros, él también lo era, así que deben estar contentos por un lado y también me deben haber puteado un poquito”, inició el delantero de 25 años respecto a su especial dedicatoria.

Siguiendo por la misma línea, concluyó: “Se lo dedico a él que siempre me acompañó, tenía una relación especial conmigo, y a toda mi familia que no la hemos pasado bien. También es para mi novia que hoy es su cumpleaños”.

Tweet placeholder

Esta emotiva celebración se dio luego del primer tanto del delantero, con un buen cabezazo tras el centro de Diego Valdés. Inmediatamente después del ingreso de la pelota al arco, el delantero salió corriendo, se tapó la cara con sus dos manos y se tiró al piso mientras sus compañeros celebraban con él. 

Publicidad

Además, este doblete tuvo un gusto especial para el futbolista, ya que fueron sus primeros tantos en la temporada 2026 y le permitieron cortar con una racha de más de un año sin marcar, debido a que en 2025 no hizo goles. Su anterior y único tanto fue el 14 de mayo de 2024 ante Gimnasia. 

Guillermo Barros Schelotto, tras la victoria de Vélez sobre Boca: “Imagino que Bianchi debe estar feliz”

ver también

Guillermo Barros Schelotto, tras la victoria de Vélez sobre Boca: “Imagino que Bianchi debe estar feliz”

La chicana de Manuel Lanzini a Boca tras la victoria de Vélez

“Todos saben que soy hincha de River y estos partidos para mi tienen un condimento aparte. Feliz por los tres puntos. Es un poco especial”, soltó Lanzini, que tiene en su historial grandes performances ante el Xeneize, sobre todo en Superclásicos.

Sin embargo, al referirse al descuento de Zufiaurre, no evitó elogiar al plantel del club de la Ribera: “No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer una jugada diferente. Por suerte no pasó más que eso”.

Publicidad

Datos claves

  • Vélez venció 2-1 a Boca con un doblete de Matías Pellegrini en el Estadio Amalfitani.  
  • El delantero Iker Zufiaurre anotó el único descuento para Boca durante la cuarta fecha.
  • Con este resultado, Vélez alcanzó la primera posición del Grupo A del torneo.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Juan Román Riquelme anunció una nueva reforma en Boca: “Una obra que levanta el barrio”
Boca Juniors

Juan Román Riquelme anunció una nueva reforma en Boca: “Una obra que levanta el barrio”

Julián Alvarez, una de las propuestas más fuertes en la campaña a presidente del FC Barcelona
Fútbol europeo

Julián Alvarez, una de las propuestas más fuertes en la campaña a presidente del FC Barcelona

El hermano de un ex jugador de River apuntó contra Marcos Acuña
River Plate

El hermano de un ex jugador de River apuntó contra Marcos Acuña

El Flaco López casi a las piñas por su festejo en el gol de Palmeiras vs. Corinthians
Fútbol Internacional

El Flaco López casi a las piñas por su festejo en el gol de Palmeiras vs. Corinthians

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo