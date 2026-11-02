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Torneo Clausura

Alineaciones de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Monumental José Fierro por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tucuman vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura
Tucuman vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura

Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán viene de ganarle 1-0 a Tigre y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Independiente Rivadavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors

Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante, César Leonel Vega, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Renzo Iván Tesuri, Leandro Díaz, Nicolás Laméndola. DT: Julio César Falcioni.

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Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy, Sebastián Prieto, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Bajas y ausentes de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors

Atlético Tucumán:

  • Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Ramiro Ruíz Rodríguez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Argentinos Juniors:

  • Franco Vázquez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Emiliano Viveros (lesión de meniscos)

La previa de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Monumental José Fierro
  • Historial: 14 cruces — Atlético Tucumán ganó 3, Argentinos Juniors ganó 5 y empataron 6
  • Último antecedente: 19/04/2026: Argentinos Juniors 1-0 Atlético Tucumán
  • Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Banfield, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Huracán, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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