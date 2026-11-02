Alineaciones de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Monumental José Fierro por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán viene de ganarle 1-0 a Tigre y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Independiente Rivadavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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