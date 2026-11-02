Alineaciones de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán viene de ganarle 1-0 a Tigre y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de ganarle 1-0 a Independiente Rivadavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors
Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante, César Leonel Vega, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Renzo Iván Tesuri, Leandro Díaz, Nicolás Laméndola. DT: Julio César Falcioni.
Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy, Sebastián Prieto, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
Bajas y ausentes de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors
Atlético Tucumán:
- Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Ramiro Ruíz Rodríguez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Argentinos Juniors:
- Franco Vázquez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Emiliano Viveros (lesión de meniscos)
La previa de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Monumental José Fierro
- Historial: 14 cruces — Atlético Tucumán ganó 3, Argentinos Juniors ganó 5 y empataron 6
- Último antecedente: 19/04/2026: Argentinos Juniors 1-0 Atlético Tucumán
- Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Banfield, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Huracán, domingo 8 de noviembre