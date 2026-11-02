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Torneo Clausura

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Tucuman vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura
Tucuman vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura

Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Monumental José Fierro. Argentinos Juniors llega como escolta y con la chance de meter presión arriba, mientras Atlético Tucumán necesita puntos para no perderle pisada a la mitad de tabla.

El Clausura entra en una instancia donde cada punto empieza a pesar distinto, y un triunfo visitante dejaría al equipo de La Paternal aún más cerca de la punta.

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La actualidad de ambos equipos

Atlético Tucumán viene de un envión anímico importante: ganó de visitante ante Tigre después de caer en casa frente a Rosario Central y de empatar con Gimnasia. Es un equipo irregular, que alterna buenos resultados afuera con tropiezos como local, algo que deberá corregir si quiere escalar en la tabla.

Argentinos Juniors atraviesa un buen momento y lo refleja la tabla: es segundo con 28 puntos. Llega de ganarle a Independiente Rivadavia y antes había vencido a Banfield, con un empate ante Platense de por medio. Son tres partidos sin perder y con una base sólida que lo mantiene peleando arriba.

El historial entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Argentinos Juniors, que se impuso en 5 de los 14 enfrentamientos, contra 3 triunfos de Atlético Tucumán y 6 empates. La diferencia de gol es mínima, 20 contra 18, lo que habla de partidos parejos. En los últimos cruces directos predominaron los empates y las victorias ajustadas, sin una tendencia clara que incline la balanza para este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/04/2026Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán1-0Liga Profesional Argentina
30/09/2024Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán0-0Liga Profesional Argentina
07/02/2024Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors0-0Liga Profesional Argentina
03/09/2023Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán2-2Liga Profesional Argentina
13/05/2023Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors1-2Liga Profesional Argentina
20/09/2022Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán1-2Liga Profesional Argentina
21/04/2022Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors2-4Liga Profesional Argentina
17/10/2021Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors4-3Liga Profesional Argentina
15/02/2020Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors0-2Liga Profesional Argentina
24/02/2019Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors0-0Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

  • Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Atlético Tucumán suma 17 puntos en el torneo.
  • Argentinos Juniors suma 28 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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