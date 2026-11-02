Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors este lunes 2 de noviembre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Monumental José Fierro. Argentinos Juniors llega como escolta y con la chance de meter presión arriba, mientras Atlético Tucumán necesita puntos para no perderle pisada a la mitad de tabla.

El Clausura entra en una instancia donde cada punto empieza a pesar distinto, y un triunfo visitante dejaría al equipo de La Paternal aún más cerca de la punta.

La actualidad de ambos equipos

Atlético Tucumán viene de un envión anímico importante: ganó de visitante ante Tigre después de caer en casa frente a Rosario Central y de empatar con Gimnasia. Es un equipo irregular, que alterna buenos resultados afuera con tropiezos como local, algo que deberá corregir si quiere escalar en la tabla.

Argentinos Juniors atraviesa un buen momento y lo refleja la tabla: es segundo con 28 puntos. Llega de ganarle a Independiente Rivadavia y antes había vencido a Banfield, con un empate ante Platense de por medio. Son tres partidos sin perder y con una base sólida que lo mantiene peleando arriba.

El historial entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors

El historial entre ambos muestra cierta ventaja para Argentinos Juniors, que se impuso en 5 de los 14 enfrentamientos, contra 3 triunfos de Atlético Tucumán y 6 empates. La diferencia de gol es mínima, 20 contra 18, lo que habla de partidos parejos. En los últimos cruces directos predominaron los empates y las victorias ajustadas, sin una tendencia clara que incline la balanza para este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán 1-0 Liga Profesional Argentina 30/09/2024 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán 0-0 Liga Profesional Argentina 07/02/2024 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 03/09/2023 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán 2-2 Liga Profesional Argentina 13/05/2023 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 1-2 Liga Profesional Argentina 20/09/2022 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán 1-2 Liga Profesional Argentina 21/04/2022 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 2-4 Liga Profesional Argentina 17/10/2021 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 4-3 Liga Profesional Argentina 15/02/2020 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 0-2 Liga Profesional Argentina 24/02/2019 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis