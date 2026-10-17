Alineaciones de Banfield y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de ganarle 2-1 a Tigre y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de empatar 1-1 con Platense y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Banfield y Argentinos Juniors
Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lisandro Piñero, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Agustín Vázquez, Sebastián Prieto, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Tomás Molina, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Bajas y ausentes de Banfield y Argentinos Juniors
Banfield:
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Alexander Machado (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Favio Álvarez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
Argentinos Juniors:
- Emiliano Viveros (lesión de meniscos)
La previa de Banfield y Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Florencio Sola
- Historial: 34 cruces — Banfield ganó 7, Argentinos Juniors ganó 17 y empataron 10
- Último antecedente: 06/04/2026: Argentinos Juniors 3-2 Banfield
- Próximo partido de Banfield: vs. Lanús, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Independiente Rivadavia, martes 27 de octubre