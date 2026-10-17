Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones de Banfield y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura
Banfield vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de ganarle 2-1 a Tigre y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de empatar 1-1 con Platense y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Banfield y Argentinos Juniors

Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lisandro Piñero, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

+ Seguinos en

Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Agustín Vázquez, Sebastián Prieto, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Tomás Molina, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Bajas y ausentes de Banfield y Argentinos Juniors

Banfield:

  • John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Alexander Machado (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Favio Álvarez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Argentinos Juniors:

  • Emiliano Viveros (lesión de meniscos)

La previa de Banfield y Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Florencio Sola
  • Historial: 34 cruces — Banfield ganó 7, Argentinos Juniors ganó 17 y empataron 10
  • Último antecedente: 06/04/2026: Argentinos Juniors 3-2 Banfield
  • Próximo partido de Banfield: vs. Lanús, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Independiente Rivadavia, martes 27 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones