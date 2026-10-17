Alineaciones de Banfield y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de ganarle 2-1 a Tigre y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Argentinos Juniors viene de empatar 1-1 con Platense y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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