Nico Paz le ganó a Mastantuono en la Serie A: gol y asistencia para el triunfo de Como

Los futbolistas de la Selección Argentina se vieron las caras este domingo por la fecha 7 del campeonato italiano.

Nico Paz se llevó todos los aplausos este domingo en la visita del Como al Estadio Artemio Franchi para enfrentar a la Fiorentina de Franco Mastantuono por la fecha 7 de la Serie A. El mediocampista surgido en Real Madrid se despachó con un gol y una asistencia para ganar el duelo de argentinos por 3-1 ante un equipo local que sigue en zona de descenso.

Como se puso 2-0 antes de los 40 minutos y Fiorentina descontó para luego empatar antes del descanso con una asistencia de Mastantuono. Sin embargo, este último tanto fue anulado por posición adelantada y luego el visitante estiró la ventaja en el complemento.

Nico Paz celebra su gol ante Fiorentina (Getty Images)

El gol y la asistencia de Nico Paz en Fiorentina vs. Como

¡AHORA SI, NICO! ¡Paz se elevó en el área y marcó un golazo con este cabezazo al ángulo para el segundo del Como ante Fiorentina!



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¡QUE JUGADOR ES NICO PAZ, POR FAVOR! El argentino del Como recuperó la pelota, escapó de la marca de Franco Mastantuono y asistió a Douvikas para que marque el tercer gol ante Fiorentina.



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Nico Paz se ganó la amarilla por una dura patada contra Mastantuono

¡QUE DUELO DE CRACKS! Franco Mastantuono armó una gran jugada pero fue bajado por NICO PAZ. ¡Amonestado el argentino del Como!



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