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Nico Paz le ganó a Mastantuono en la Serie A: gol y asistencia para el triunfo de Como

Los futbolistas de la Selección Argentina se vieron las caras este domingo por la fecha 7 del campeonato italiano.

Nico Paz y Mastantuono se enfrentaron en la Serie A
© Getty ImagesNico Paz y Mastantuono se enfrentaron en la Serie A

Nico Paz se llevó todos los aplausos este domingo en la visita del Como al Estadio Artemio Franchi para enfrentar a la Fiorentina de Franco Mastantuono por la fecha 7 de la Serie A. El mediocampista surgido en Real Madrid se despachó con un gol y una asistencia para ganar el duelo de argentinos por 3-1 ante un equipo local que sigue en zona de descenso.

Como se puso 2-0 antes de los 40 minutos y Fiorentina descontó para luego empatar antes del descanso con una asistencia de Mastantuono. Sin embargo, este último tanto fue anulado por posición adelantada y luego el visitante estiró la ventaja en el complemento.

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Leandro Barraza
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