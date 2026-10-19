Luifa Artime apuntó contra River tras la victoria ante Belgrano: “Era para meterle una piña en la pera”

El presidente del elenco cordobés lamentó la derrota de su equipo y se refirió al presente del Millonario.

En el marco de la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Mario Alberto Kempes y de esta manera sigue en la pelea por clasificar a los octavos de final del certamen, así como también de meterse en Libertadores a través de la tabla anual.

Luego del encuentro, Luis Fabián Artime, presidente del elenco cordobés, habló con 351 Deportes de Córdoba, en donde fue autocrítico con el rendimiento del equipo, así como también le pegó al Millonario por su irregular actualidad a lo largo de la temporada.

“Venía mal River, era como para meterle nosotros la piña en la pera. Pero bueno, nos acomodaron bien y fueron superiores”, inició Artime al lamentarse la oportunidad que desperdició Belgrano de volver a vencer a su rival y así hundirlo en la lucha por clasificar a la próxima instancia.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “No nos olvidemos de que ellos gastaron 70 millones de dólares en este plantel. ¿River nos puede ganar así? Sí. ¿Cometimos algún error? Sí. Mejor que cometamos estos errores ahora y no en los tres partidos que faltan”.

Para cerrar, explicó que el Millonario aprovechó los momentos puntuales del partido para quedarse con los tres puntos. “Siempre estuvo en partido Belgrano. Faltando 30 segundos en el primer tiempo nos hacen el gol y a los 5 minutos nos hacen el segundo. Contra estos equipos es difícil”.

🗣️ “NOS ACOMODARON BIEN, NO NOS OLVIDEMOS QUE ELLOS GASTARON 70 MILLONES DE DÓLARES”



🏴‍☠️ Luis Fabián Artime, tras la derrota de #Belgrano ante #River. pic.twitter.com/XUP8GNGOBO — 351 Deportes (@351Deportes) October 19, 2026

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