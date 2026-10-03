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Torneo Clausura

Alineaciones de Huracán y Aldosivi por la Torneo Clausura: formaciones probables

Huracán y Aldosivi se enfrentan este domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huracan vs. Aldosivi, Torneo Clausura
Huracan vs. Aldosivi, Torneo Clausura

Se viene Huracán vs. Aldosivi este domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco desde las 14:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Huracán y Aldosivi

Huracán:

  • Ignacio Pussetto (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jordy Caicedo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
  • Hernan Galindez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
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Aldosivi:

  • Andrés Vombergar (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
  • Alan Sosa (ausencia)

Cómo llegan Huracán y Aldosivi

Huracán viene de ganarle 2-1 a River Plate y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Aldosivi viene de ganarle 1-0 a Atlético Tucumán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Huracán y Aldosivi

Huracán (4-3-3): Sebastian Meza, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Leonardo Gil, Oscar Cortes, Juan Bisanz, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.

Aldosivi (4-4-2): Lucas Acosta, Brian Cufre, Joaquin Pombo, Leonardo Sigali, Elias Lopez, Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, Nicolas Linares, Lucas Castro, Martín Adolfo García, Nicolas Cordero, Aldo Tomás Luján Fernández.

Suplentes de Huracán: Federico Vera, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora, Tomas Uribe, Martín Soto.

Suplentes de Aldosivi: Rodrigo Gonzalez, Nathanael Guzman, Agustin Palavecino, Francisco Perruzzi, Juan Bautista Dadin, Federico Laurelli, Matias Godoy, Ignacio Chicco, Felipe Anso, Nestor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Mauricio Zalazar.

La previa de Huracán y Aldosivi: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
  • Historial: 21 cruces — Huracán ganó 10, Aldosivi ganó 6 y empataron 5
  • Último antecedente: 16/03/2026: Aldosivi 0-0 Huracán
  • Próximo partido de Huracán: vs. Barracas Central, sábado 10 de octubre
  • Próximo partido de Aldosivi: vs. Sarmiento, viernes 9 de octubre
Redacción Bolavip
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