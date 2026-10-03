Alineaciones de Huracán y Aldosivi por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Huracán vs. Aldosivi este domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco desde las 14:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Huracán y Aldosivi
Huracán:
- Ignacio Pussetto (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jordy Caicedo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Hernan Galindez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Aldosivi:
- Andrés Vombergar (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Alan Sosa (ausencia)
Cómo llegan Huracán y Aldosivi
Huracán viene de ganarle 2-1 a River Plate y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Aldosivi viene de ganarle 1-0 a Atlético Tucumán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Huracán y Aldosivi
Huracán (4-3-3): Sebastian Meza, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Leonardo Gil, Oscar Cortes, Juan Bisanz, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.
Aldosivi (4-4-2): Lucas Acosta, Brian Cufre, Joaquin Pombo, Leonardo Sigali, Elias Lopez, Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, Nicolas Linares, Lucas Castro, Martín Adolfo García, Nicolas Cordero, Aldo Tomás Luján Fernández.
Suplentes de Huracán: Federico Vera, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora, Tomas Uribe, Martín Soto.
Suplentes de Aldosivi: Rodrigo Gonzalez, Nathanael Guzman, Agustin Palavecino, Francisco Perruzzi, Juan Bautista Dadin, Federico Laurelli, Matias Godoy, Ignacio Chicco, Felipe Anso, Nestor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Mauricio Zalazar.
La previa de Huracán y Aldosivi: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 4 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
- Historial: 21 cruces — Huracán ganó 10, Aldosivi ganó 6 y empataron 5
- Último antecedente: 16/03/2026: Aldosivi 0-0 Huracán
- Próximo partido de Huracán: vs. Barracas Central, sábado 10 de octubre
- Próximo partido de Aldosivi: vs. Sarmiento, viernes 9 de octubre