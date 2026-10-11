Alineaciones de Lanús y Vélez por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Lanús vs. Vélez este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus desde las 16:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Lanús y Vélez
Lanús:
- Ramiro Carrera (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Felipe Peña Biafore (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Vélez:
- Matías Pellegrini (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Emanuel Mammana (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Cómo llegan Lanús y Vélez
Lanús viene de empatar 0-0 con Newell's Old Boys y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Vélez viene de empatar 2-2 con Platense y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Lanús y Vélez
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Sasha Julián Marcich, Ronaldo De Jesus, Carlos Izquierdoz, Tomas Guidara, Franco Watson, Agustin Cardozo, Agustin Medina, Allan Wlk, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.
Vélez (4-2-3-1): Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdes, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Suplentes de Lanús: Franco Petroli, Nicolás Jorge Morgantini, Gonzalo Perez, Marcelino Moreno, Jose Canale, Raul Loaiza, Matias Sepulveda, Yoshan Valois, Facundo Sanchez, Benjamín Acosta, Thiago Laplace, Gonzalo Lobos.
Suplentes de Vélez: Manuel Lanzini, Claudio Baeza, Dilan Godoy, Simon Escobar, Leo Ariel Cristaldo Florentín, Jano Gordon, Facundo Sanguinetti, Simon Prima, Lautaro Piola, Matías Arias, Alexis Pereyra, Luca Feler.
La previa de Lanús y Vélez: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 12 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Ciudad de Lanus
- Historial: 54 cruces — Lanús ganó 17, Vélez ganó 23 y empataron 15
- Último antecedente: 21/03/2026: Vélez 0-1 Lanús
- Próximo partido de Lanús: vs. Platense, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Vélez: vs. Gimnasia de Mendoza, sábado 17 de octubre