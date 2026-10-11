Alineaciones de Lanús y Vélez por la Torneo Clausura: formaciones probables

Lanús y Vélez se enfrentan este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Lanús vs. Vélez este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus desde las 16:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Lanús y Vélez

Lanús:

Ramiro Carrera (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Felipe Peña Biafore (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Vélez:

Matías Pellegrini (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Emanuel Mammana (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Cómo llegan Lanús y Vélez

Lanús viene de empatar 0-0 con Newell's Old Boys y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Vélez viene de empatar 2-2 con Platense y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Lanús y Vélez

Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Sasha Julián Marcich, Ronaldo De Jesus, Carlos Izquierdoz, Tomas Guidara, Franco Watson, Agustin Cardozo, Agustin Medina, Allan Wlk, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez (4-2-3-1): Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdes, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Suplentes de Lanús: Franco Petroli, Nicolás Jorge Morgantini, Gonzalo Perez, Marcelino Moreno, Jose Canale, Raul Loaiza, Matias Sepulveda, Yoshan Valois, Facundo Sanchez, Benjamín Acosta, Thiago Laplace, Gonzalo Lobos.

Suplentes de Vélez: Manuel Lanzini, Claudio Baeza, Dilan Godoy, Simon Escobar, Leo Ariel Cristaldo Florentín, Jano Gordon, Facundo Sanguinetti, Simon Prima, Lautaro Piola, Matías Arias, Alexis Pereyra, Luca Feler.

La previa de Lanús y Vélez: todo lo que hay que saber

Día: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 16:00 (hora de Argentina)

16:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Ciudad de Lanus

Estadio Ciudad de Lanus Historial: 54 cruces — Lanús ganó 17, Vélez ganó 23 y empataron 15

54 cruces — Lanús ganó 17, Vélez ganó 23 y empataron 15 Último antecedente: 21/03/2026: Vélez 0-1 Lanús

21/03/2026: Vélez 0-1 Lanús Próximo partido de Lanús: vs. Platense, sábado 17 de octubre

vs. Platense, sábado 17 de octubre Próximo partido de Vélez: vs. Gimnasia de Mendoza, sábado 17 de octubre