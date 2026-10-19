Alineaciones de Newell’s Old Boys y Central Córdoba para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Central Córdoba este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys viene de caer 0-1 ante Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Central Córdoba viene de empatar 2-2 con Estudiantes y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newell's Old Boys y Central Córdoba
Newell's Old Boys (4-2-3-1): Josué Reinatti, Martín Ortega, Bruno Leonel Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.
Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Fernando Martínez, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Darío Jorge Cáceres Ovelar, Matías Vera, Marcos Iacobellis, Lucas González, Leonardo Sequeira, Michael Santos, Diego Barrera. DT: Sebastián Domínguez.
Bajas y ausentes de Newell's Old Boys y Central Córdoba
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Central Córdoba:
- Santiago Moyano (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
La previa de Newell's Old Boys y Central Córdoba: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 19 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Marcelo Bielsa
- Historial: 13 cruces — Newell's Old Boys ganó 8, Central Córdoba ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 05/04/2026: Central Córdoba 1-3 Newell's Old Boys
- Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. San Lorenzo, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Central Córdoba: vs. Vélez, lunes 26 de octubre