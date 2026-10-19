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Torneo Clausura

Alineaciones de Newell’s Old Boys y Central Córdoba para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys y Central Córdoba se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Marcelo Bielsa por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newell's Old Boys vs. Central Cordoba, Torneo Clausura
Newell's Old Boys vs. Central Cordoba, Torneo Clausura

Newell's Old Boys recibe a Central Córdoba este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys viene de caer 0-1 ante Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Central Córdoba viene de empatar 2-2 con Estudiantes y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newell's Old Boys y Central Córdoba

Newell's Old Boys (4-2-3-1): Josué Reinatti, Martín Ortega, Bruno Leonel Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari. DT: Frank Kudelka.

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Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Fernando Martínez, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Darío Jorge Cáceres Ovelar, Matías Vera, Marcos Iacobellis, Lucas González, Leonardo Sequeira, Michael Santos, Diego Barrera. DT: Sebastián Domínguez.

Bajas y ausentes de Newell's Old Boys y Central Córdoba

Newell's Old Boys:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Central Córdoba:

  • Santiago Moyano (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Newell's Old Boys y Central Córdoba: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 19 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Marcelo Bielsa
  • Historial: 13 cruces — Newell's Old Boys ganó 8, Central Córdoba ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 05/04/2026: Central Córdoba 1-3 Newell's Old Boys
  • Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. San Lorenzo, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Central Córdoba: vs. Vélez, lunes 26 de octubre
Redacción Bolavip
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