Alineaciones de Racing y Belgrano por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Racing vs. Belgrano este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron desde las 19:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Racing y Belgrano
Racing:
- Matias Zaracho (lesión; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Leandro Cordoba (esguince de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Juan Barinaga (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Marco Di Cesare (tobillo fracturado; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Alan Forneris (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de enero de 2027)
- Valentín Carboni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Belgrano:
- Agustín Falcón (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Iker Álvarez (ausencia)
Cómo llegan Racing y Belgrano
Racing viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Belgrano viene de ganarle 1-0 a Talleres y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Racing y Belgrano
Racing (4-3-3): Facundo Cambeses, Ignacio Agustín Rodríguez, Gonzalo Escudero, Mateo Martinez, Ezequiel Cannavo, Leonel Peerez, Ulises Ortegoza, Gaston Lodico, Lautaro Diaz, Adrian Martinez, Tomas Conechny.
Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Adrian Sporle, Lisandro Lopez, Luis Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Adrian Sanchez, Lucas Passerini, Francisco González Metilli, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski.
Suplentes de Racing: Matias Perez, Matias Kranevitter, Duvan Vergara, Matko Miljevic, Alfonso Espino, Elias Torres, Nazareno Colombo, Adrian Fernandez, Matias Tagliamonte, Alberto Campo, Ezequiel Damián Pérez, Alejandro Joaquín Tello.
Suplentes de Belgrano: Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Álvaro Ocampo, Ramiro Tulián, Federico Ricca, Santino Gatti, Nicolas Fernandez, Manuel Matías Vicentini, Alcides Benitez, Gonzalo Zelarayan, Lautaro Ismael Gutierrez, Juan Velazquez.
La previa de Racing y Belgrano: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 19:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Juan Domingo Peron
- Historial: 29 cruces — Racing ganó 14, Belgrano ganó 5 y empataron 10
- Último antecedente: 19/08/2026: Racing 1-0 Belgrano
- Próximo partido de Racing: vs. Independiente, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Belgrano: vs. River Plate, domingo 18 de octubre