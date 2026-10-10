Alineaciones de Racing y Belgrano por la Torneo Clausura: formaciones probables

Racing y Belgrano se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Racing vs. Belgrano este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron desde las 19:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Racing y Belgrano

Racing:

Matias Zaracho (lesión; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Leandro Cordoba (esguince de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Juan Barinaga (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Marco Di Cesare (tobillo fracturado; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Alan Forneris (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de enero de 2027)

Valentín Carboni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Belgrano:

Agustín Falcón (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Iker Álvarez (ausencia)

Cómo llegan Racing y Belgrano

Racing viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Belgrano viene de ganarle 1-0 a Talleres y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Racing y Belgrano

Racing (4-3-3): Facundo Cambeses, Ignacio Agustín Rodríguez, Gonzalo Escudero, Mateo Martinez, Ezequiel Cannavo, Leonel Peerez, Ulises Ortegoza, Gaston Lodico, Lautaro Diaz, Adrian Martinez, Tomas Conechny.

Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Adrian Sporle, Lisandro Lopez, Luis Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Lucas Zelarayan, Franco Vazquez, Adrian Sanchez, Lucas Passerini, Francisco González Metilli, Emiliano Rigoni. DT: Ricardo Zielinski.

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Suplentes de Racing: Matias Perez, Matias Kranevitter, Duvan Vergara, Matko Miljevic, Alfonso Espino, Elias Torres, Nazareno Colombo, Adrian Fernandez, Matias Tagliamonte, Alberto Campo, Ezequiel Damián Pérez, Alejandro Joaquín Tello.

Suplentes de Belgrano: Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Álvaro Ocampo, Ramiro Tulián, Federico Ricca, Santino Gatti, Nicolas Fernandez, Manuel Matías Vicentini, Alcides Benitez, Gonzalo Zelarayan, Lautaro Ismael Gutierrez, Juan Velazquez.

La previa de Racing y Belgrano: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 19:15 (hora de Argentina)

19:15 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Juan Domingo Peron

Estadio Juan Domingo Peron Historial: 29 cruces — Racing ganó 14, Belgrano ganó 5 y empataron 10

29 cruces — Racing ganó 14, Belgrano ganó 5 y empataron 10 Último antecedente: 19/08/2026: Racing 1-0 Belgrano

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