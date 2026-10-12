Junior Marabel calentó la previa de Sarmiento vs. River y lanzó una advertencia: “Les va a costar un montón”

Este miércoles a las 19 horas, Sarmiento de Junín recibe a River por el partido pendiente que corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Dicho encuentro es fundamental para la tabla de posiciones ya que ambos equipos necesitan sumar de a tres para meterse de lleno en sus respectivas peleas antes de la recta final de la temporada.

En medio de ese contexto, Junior Marabel rompió el silencio y palpitó lo que será el compromiso en el Estadio Eva Perón, donde el Verde y el Millonario se pondrán al día por el campeonato. De esta manera, los locales buscarán ser punteros de la Zona B y acercarse a la Copa Sudamericana, mientras que los de Núñez quieren entrar a playoffs y estar a tiro de la Libertadores.

Junior Marabel, futbolista de Sarmiento de Junín. (@junior_marabel.27)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports Radio, fue contundente. “Sabemos que de local nos hacemos fuerte, a todos los que vinieron les costó“, aseguró el delantero paraguayo en primera instancia. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y lanzó una advertencia. “Con River no va a ser distinto, les va a costar un montón“, sentenció Marabel.

No conforme con esa declaración, palpitó lo que será el partido del miércoles por la tarde-noche. “Contra ellos no tenemos que volvernos locos, tienen mucha jerarquía“, manifestó el atacante con un tono tajante. Eso sí, se tomó el tiempo para hacer una aclaración importante y expresó: “Pero la obligación de ganar la tienen ellos por ser un equipo grande“.

Junior Marabel, futbolista de Sarmiento de Junín. (@junior_marabel.27)

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Por otro lado, también hizo hincapié en su gran actualidad. “Estoy en el mejor momento de mi carrera“, reveló a modo personal. Luego, también añadió: “Facundo Sava me dio la confianza y su respaldo, para todo jugador eso es primordial. Es impresionante la cantidad de goles que estamos haciendo, eso habla bien de los planteos del profe”.

Por último, se permitió soñar en grande. “Pienso en la Selección, cuando trabajas bien en tu club tenés más posibilidades“, confesó Marabel. Y para cerrar, culminó: “A Paraguay le fue bien en el Mundial, los que fueron citados lo hicieron muy bien. Estamos por muy buen rumbo. Cuando me toque el llamado de la Selección, lo aprovecharé al máximo“.

Junior Marabel, futbolista de Sarmiento de Junín. (@junior_marabel.27)