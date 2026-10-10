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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Racing vs. Belgrano por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Racing y Belgrano se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Juan Domingo Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Racing Avellaneda vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura
Racing Avellaneda vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura

Racing recibe a Belgrano este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Argentina: 19:15 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Racing ganó 2-1 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto marcha 12° con 11 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Sarmiento.

Belgrano viene de ganar 1-0 como visitante ante Talleres. El equipo ocupa el puesto 2 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto.

El historial entre Racing y Belgrano

Racing y Belgrano se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Racing, 5 de Belgrano y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/08/2026Racing vs. Belgrano1-0Copa Argentina
22/03/2026Belgrano vs. Racing1-2Liga Profesional Argentina
20/07/2025Belgrano vs. Racing0-1Liga Profesional Argentina
30/01/2025Racing vs. Belgrano4-0Liga Profesional Argentina
12/05/2024Belgrano vs. Racing4-4Liga Profesional Argentina
16/04/2024Belgrano vs. Racing0-4Liga Profesional Argentina
28/11/2023Racing vs. Belgrano4-1Liga Profesional Argentina
29/01/2023Racing vs. Belgrano0-0Liga Profesional Argentina
16/03/2019Racing vs. Belgrano1-0Liga Profesional Argentina
31/03/2018Belgrano vs. Racing2-2Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Racing y Belgrano se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Racing suma 11 puntos en el torneo.
  • Belgrano suma 19 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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