Dónde ver EN VIVO Racing vs. Belgrano por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Racing recibe a Belgrano este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Argentina: 19:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Racing ganó 2-1 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto marcha 12° con 11 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Sarmiento.
Belgrano viene de ganar 1-0 como visitante ante Talleres. El equipo ocupa el puesto 2 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto.
El historial entre Racing y Belgrano
Racing y Belgrano se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Racing, 5 de Belgrano y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/08/2026
|Racing vs. Belgrano
|1-0
|Copa Argentina
|22/03/2026
|Belgrano vs. Racing
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|20/07/2025
|Belgrano vs. Racing
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|30/01/2025
|Racing vs. Belgrano
|4-0
|Liga Profesional Argentina
|12/05/2024
|Belgrano vs. Racing
|4-4
|Liga Profesional Argentina
|16/04/2024
|Belgrano vs. Racing
|0-4
|Liga Profesional Argentina
|28/11/2023
|Racing vs. Belgrano
|4-1
|Liga Profesional Argentina
|29/01/2023
|Racing vs. Belgrano
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|16/03/2019
|Racing vs. Belgrano
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|31/03/2018
|Belgrano vs. Racing
|2-2
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Racing y Belgrano se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Racing suma 11 puntos en el torneo.
- Belgrano suma 19 puntos en el torneo.