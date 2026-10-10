Dónde ver EN VIVO Racing vs. Belgrano por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Racing y Belgrano se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Juan Domingo Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Racing recibe a Belgrano este domingo 11 de octubre en el Estadio Juan Domingo Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

Argentina: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Racing ganó 2-1 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto marcha 12° con 11 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Sarmiento.

Belgrano viene de ganar 1-0 como visitante ante Talleres. El equipo ocupa el puesto 2 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes de Río Cuarto.

El historial entre Racing y Belgrano

Racing y Belgrano se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Racing, 5 de Belgrano y 10 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/08/2026 Racing vs. Belgrano 1-0 Copa Argentina 22/03/2026 Belgrano vs. Racing 1-2 Liga Profesional Argentina 20/07/2025 Belgrano vs. Racing 0-1 Liga Profesional Argentina 30/01/2025 Racing vs. Belgrano 4-0 Liga Profesional Argentina 12/05/2024 Belgrano vs. Racing 4-4 Liga Profesional Argentina 16/04/2024 Belgrano vs. Racing 0-4 Liga Profesional Argentina 28/11/2023 Racing vs. Belgrano 4-1 Liga Profesional Argentina 29/01/2023 Racing vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 16/03/2019 Racing vs. Belgrano 1-0 Liga Profesional Argentina 31/03/2018 Belgrano vs. Racing 2-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis