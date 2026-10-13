Alineaciones de Sarmiento y River Plate por la Torneo Clausura: formaciones probables

Sarmiento y River Plate se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio Eva Peron por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Sarmiento vs. River Plate este miércoles 14 de octubre en el Estadio Eva Peron desde las 19:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Sarmiento y River Plate

Sarmiento:

Joel Godoy (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Ulises Gimenez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

River Plate:

Giorgio Costantini (rotura de ligamentos cruzados)

Agustín Ruberto (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de enero de 2027)

Juan Carlos Portillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Cómo llegan Sarmiento y River Plate

Sarmiento viene de ganarle 3-1 a Aldosivi y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

River Plate viene de ganarle 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sarmiento y River Plate

Sarmiento (4-4-2): Thyago Ayala, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez, Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Elian Gimenez, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.

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River Plate (4-2-3-1): Santiago Beltran, Marcos Acuna, Nicolas Otamendi, Lucas Martinez Quarta, Gonzalo Montiel, Tobias Luciano Andrada, Fausto Vera, Thiago Almada, Sebastian Driussi, Angel Correa, Tomas Galvan.

Suplentes de Sarmiento: Jonathan Herrera, Julian Contrera, Nicolas Pasquini, Ivan Arboleda, Manuel Garcia, Gaston Arturia, Pablo Magnin, Diego Churin, Gaston Gonzalez, Agustin Nadruz, Ulises Adrian Gimenez, Thiago Santamaria, Gabriel Diaz.

Suplentes de River Plate: Lautaro Pereyra, Tobias Palacio, Francisco Ortega, Anibal Moreno, Mauro Arambarri, Lautaro Rivero, Lucas Beltran, Rafael Santos Borre, Giovanni Gonzalez, Juan Cruz Meza, Ezequiel Centurion, Lucas Silva.

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