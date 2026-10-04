Alineaciones de Vélez y Platense por la Torneo Clausura: formaciones probables

Vélez y Platense se enfrentan este lunes 5 de octubre en el Estadio José Amalfitani por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Vélez vs. Platense este lunes 5 de octubre en el Estadio José Amalfitani desde las 19:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.