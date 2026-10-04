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Torneo Clausura

Alineaciones de Vélez y Platense por la Torneo Clausura: formaciones probables

Vélez y Platense se enfrentan este lunes 5 de octubre en el Estadio José Amalfitani por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Velez Sarsfield vs. Platense, Torneo Clausura
Velez Sarsfield vs. Platense, Torneo Clausura

Se viene Vélez vs. Platense este lunes 5 de octubre en el Estadio José Amalfitani desde las 19:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Vélez y Platense

Vélez:

  • Emanuel Mammana (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jano Gordon (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
+ Seguinos en

Platense:

  • Ignacio Vazquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Juan Ignacio Saborido (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Luciano Gimenez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Santiago Quiros (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Celías Ingenthron (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Cómo llegan Vélez y Platense

Vélez viene de ganarle 3-2 a Tigre y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Platense viene de caer 0-1 ante Newell's Old Boys y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Vélez y Platense

Vélez (4-2-3-1): Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Tomas Silva, Victor Cuesta, Mateo Mendia, Agustin Lagos, Bautista Merlini, Martin Barrios, Pablo Ferreira, Bruno Sepulveda, Kevin Retamar, Guido Mainero. DT: Martín Palermo.

Suplentes de Vélez: Claudio Baeza, Diego Valdes, Dilan Godoy, Simon Escobar, Leo Ariel Cristaldo Florentín, Facundo Sanguinetti, Lautaro Piola, Matías Arias, Thiago Aguirre, Ulises Piedrabuena, Alexis Pereyra, Luca Feler.

Suplentes de Platense: Ivan Gomez, Eugenio Raggio, Fabricio Lopez, Franco Zapiola, Nicolas Lopez, Franco Maximiliano Amarfil, Gaston Togni, Augusto Lotti, Nicolas Sumavil, Juan Carlos Gauto, Gonzalo Lencina.

La previa de Vélez y Platense: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José Amalfitani
  • Historial: 7 cruces — Vélez ganó 2, Platense ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 14/03/2026: Platense 0-2 Vélez
  • Próximo partido de Vélez: vs. Lanús, lunes 12 de octubre
  • Próximo partido de Platense: vs. Argentinos Juniors, domingo 11 de octubre
Redacción Bolavip
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