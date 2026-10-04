Alineaciones de Vélez y Platense por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Vélez vs. Platense este lunes 5 de octubre en el Estadio José Amalfitani desde las 19:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Vélez y Platense
Vélez:
- Emanuel Mammana (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jano Gordon (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
Platense:
- Ignacio Vazquez (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Juan Ignacio Saborido (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Luciano Gimenez (luxación de hombro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Santiago Quiros (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Celías Ingenthron (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Cómo llegan Vélez y Platense
Vélez viene de ganarle 3-2 a Tigre y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Platense viene de caer 0-1 ante Newell's Old Boys y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Vélez y Platense
Vélez (4-2-3-1): Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Tomas Silva, Victor Cuesta, Mateo Mendia, Agustin Lagos, Bautista Merlini, Martin Barrios, Pablo Ferreira, Bruno Sepulveda, Kevin Retamar, Guido Mainero. DT: Martín Palermo.
Suplentes de Vélez: Claudio Baeza, Diego Valdes, Dilan Godoy, Simon Escobar, Leo Ariel Cristaldo Florentín, Facundo Sanguinetti, Lautaro Piola, Matías Arias, Thiago Aguirre, Ulises Piedrabuena, Alexis Pereyra, Luca Feler.
Suplentes de Platense: Ivan Gomez, Eugenio Raggio, Fabricio Lopez, Franco Zapiola, Nicolas Lopez, Franco Maximiliano Amarfil, Gaston Togni, Augusto Lotti, Nicolas Sumavil, Juan Carlos Gauto, Gonzalo Lencina.
La previa de Vélez y Platense: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José Amalfitani
- Historial: 7 cruces — Vélez ganó 2, Platense ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 14/03/2026: Platense 0-2 Vélez
- Próximo partido de Vélez: vs. Lanús, lunes 12 de octubre
- Próximo partido de Platense: vs. Argentinos Juniors, domingo 11 de octubre