Boca y Racing se medirán por tercera vez en el año luego de los respectivos compromisos por la fase de liga del Apertura y el Clausura. En este caso, el partido será por las semifinales del certamen actual y se disputará el próximo domingo 7 de diciembre desde las 19:00 en La Bombonera.

Luego de las confirmaciones horarias, la AFA hizo oficial que Darío Herrera será el árbitro que dirigirá el picante compromiso entre los de Claudio Úbeda y los de Gustavo Costas.

El neuquino de 40 años viene de ser el colegiado principal de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, y si bien su performance allí generó polémica, se anunció que estará a cargo del partido entre Boca y Racing de este domingo.

El Xeneize no quería a Facundo Tello, debido al recordado episodio en el Trofeo de Campeones 2022 ante Racing, mientras que la Academia quería evitar a Nicolás Ramírez por las polémicas en los últimos tres clásicos de Avellaneda. Tras estos pedidos de parte de los clubes, AFA optó por designar a Darío Herrera.

Darío Herrera, el árbitro de Boca – Racing

Los antecedentes de Darío Herrera: las estadísticas con Boca, Racing y entre sí

A lo largo de los años, el árbitro internacional de FIFA dirigió a Boca en 39 oportunidades. 20 fueron triunfos xeneizes, 11 terminaron en empate y 8 en derrota. Además, amonestó un total de 105 ocasiones, repartió 8 rojas y sancionó 5 penales a favor. En el 2025 solo lo dirigió en dos oportunidades: en la caída 2 a 0 ante Newell’s en el Apertura, y el reciente 2 a 0 a favor contra Tigre de la última fecha del Clausura.

En lo que respecta a Racing, Herrera lo dirigió un total de 30 veces en su carrera como colegiado. El historial está parejo: 12 triunfos académicos, 8 empates y 10 derrotas. Este año solo lo arbitró en una ocasión, y fue en la derrota por 2 a 1 ante Tigre en Avellaneda, por la fecha 5 del Clausura.

En el mano a mano entre Boca y Racing, este será el cuarto partido para Herrera. En el pasado, el colegiado estuvo a cargo del recordado triunfo por 2 a 1 en el que Lautaro Martínez fue figura en La Bombonera en noviembre del 2017. Luego, impartió justicia en un 2 a 2 en el Cilindro en 2019 y, por último, fue árbitro de la eliminación de Boca a manos de Racing en las semifinales de la Copa de la Liga 2021. Allí, se dio una paridad 0 a 0 que terminó en la clasificación académica a la final desde los penales. El saldo terminó en un triunfo para Racing y dos empates.

La delegación arbitral completa para Boca – Racing

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martinez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

El anuncio de AFA para los horarios de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA da a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025.

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

Cabe destacar que en enero de este año la LPF determinó que la final del Torneo Clausura se jugaría el sábado 13 de diciembre, en horario nocturno. De hecho, antes de iniciarse los Octavos de Final de la actual competencia se recordó que las dos semifinales se disputarían el domingo 7 de diciembre y se volvió a remarcar que la final se realizará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.00.



Sin embargo, a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (en nota que se adjunta en esta comunicación) una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025