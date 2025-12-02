Se confirmaron los horarios de Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes: cuándo se juegan las semifinales del Torneo Clausura

El Torneo Clausura entra en su etapa final. Luego del desarrollo de las primeras dos rondas de playoffs, solo quedan cuatro equipos en juego: Boca, Racing, Estudiantes de La Plata y Gimnasia.

Este martes, tras la confirmación de los duelos entre el Xeneize y la Academia, y del clásico de platense en la otra semifinal, la AFA hizo oficial los horarios de ambos partidos definitorios para el próximo fin de semana.

En el primer turno, Boca hará de local ante Racing en La Bombonera el domingo 7 de diciembre a las 19 horas. En cambio, el partido entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes, en el bosque, se jugará el lunes 8/12 -feriado- a las 17 horas.

Tras la culminación de los cuartos de final del certamen, se enfrentarán el líder de la Zona A contra el tercer mejor ubicado de la misma zona. En paralelo, los dos equipos platenses se metieron por la ventana y quedaron 7° de la Zona A y 8° de la Zona B respectivamente. Al haber quedado mejor ubicados que sus rivales, Boca y Gimnasia serán locales en semis.

El anuncio de AFA para los horarios de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA da a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025.

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

Cabe destacar que en enero de este año la LPF determinó que la final del Torneo Clausura se jugaría el sábado 13 de diciembre, en horario nocturno. De hecho, antes de iniciarse los Octavos de Final de la actual competencia se recordó que las dos semifinales se disputarían el domingo 7 de diciembre y se volvió a remarcar que la final se realizará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.00.



Sin embargo, a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (en nota que se adjunta en esta comunicación) una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00.

Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Racing – Domingo 7 de diciembre a las 19:00 en La Bombonera.

Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata – Lunes 8 de diciembre a las 17:00 en el Juan Carmelo Zerillo.

El cuadro completo del Torneo Clausura 2025

