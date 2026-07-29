Surgió de Boca, disputó el Mundial 2026 y desde la MLS podría llegar a Racing para reemplazar a Santiago Sosa

El mediocampista de 30 años es uno de los apuntados por la Secretaría Técnica de Racing, ya que podría vender a Santiago Sosa.

La carrera de Santiago Sosa puede modificarse en el corto plazo, ya que Vasco da Gama pretende comprárselo a Racing y llevárselo en este mercado de pases que, en el fútbol argentino, finalizará el viernes 31 de julio. Sin embargo, los clubes podrán adquirir un cupo extra hasta el 2 de septiembre, siempre y cuando la venta o cesión sea al exterior.

Mientras se define el futuro del capitán de Racing, quien podría emigrar por una suma cercana a los 7.500.000 de dólares, siempre y cuando los directivos del club brasileño demuestren avales para abonar un gran porcentaje de la transferencia en el primer pago, los miembros de la Secretaría Técnica buscan alternativas para la mitad del campo.

Uno de los apuntados, además de Agustín Cardozo, quien se desempeña en Lanús, y Gastón Lodico, volante de Instituto, es el formado en la cantera de Boca, Andrés Cubas. Actualmente, el misionero de 30 años se encuentra en Vancouver Whitecaps, equipo canadiense que milita en la MLS, y viene de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Paraguay.

Según pudo saber BOLAVIP, aún no hubo ninguna oferta al futbolista como así tampoco al elenco norteamericano, ya que todo dependerá de lo que ocurra con el futuro de Sosa. Sin embargo, empiezan a tantear la posibilidad de que se dé una charla para negociar, porque el mercedino surgido de River podría emigrar de la noche a la mañana.

Andrés Cubas y Matías Galarza Fonda celebran uno de los goles de Paraguay en el Mundial. (Getty Images)

Cabe destacar que Cubas mantiene contrato con Vancouver Whitecaps hasta mediados de 2028 y su cotización actual, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, es de 4.500.000 de euros.

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La actualidad de Andrés Cubas

En lo que fue la cita mundialista, donde Paraguay quedó eliminado en octavos de final a manos de Francia, el mediocampista afrontó un total de cinco partidos, todos como titular y no fue reemplazado. Además, fue amonestado en una sola ocasión y completó 480 minutos.

Respecto a la presente temporada con el conjunto canadiense, lleva 16 juegos: no marcó goles, pero aportó ocho asistencias y vio la tarjeta amarilla en 8 ocasiones entre la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf. Incluso, lleva 1.160 minutos en cancha.

DATOS CLAVES

Vasco da Gama pretende comprar a Santiago Sosa por 7.500.000 de dólares .

pretende comprar a por . El libro de pases argentino para ventas al exterior cierra el 2 de septiembre .

. Andrés Cubas es alternativa en Racing y vale 4.500.000 de euros en Transfermarkt.