Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura tras las victorias de Belgrano y Argentinos

Se disputaron los dos primeros compromisos y ya está confirmado el primer cruce de semifinales.

Este martes se pusieron en marcha los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y los 8 equipos sobrevivientes comenzaron a eliminarse entre sí. En esta jornada se confirmaron los dos primeros equipos clasificados a las semifinales y la gran final en el Estadio Mario Alberto Kempes está cada vez más cerca.

A primera hora, Belgrano se impuso ante Unión de Santa Fe por 2-0 y ante su público. Adrián Sánchez abrió la cuenta para el Pirata en el primer tiempo y, sobre el final, Ramiro Hernandes puso cifras definitivas para llevar tranquilidad al elenco cordobés.

En La Paternal, Argentinos Juniors se impuso por la mínima ante Huracán en tiempo suplementario con el grito de Tomás Molina. De esta manera, el Bicho enfrentará como local a Belgrano por un lugar en la final del campeonato.

APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE ⚽🔴



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La acción continuará este miércoles con los últimos dos compromisos de los cuartos de final. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Racing protagonizarán el cruce más esperado de esta instancia, mientras que River chocará luego ante Gimnasia La Plata en Núñez.

Así está el cuadro del Torneo Apertura 2026

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Cómo se juegan los cuartos de final

MARTES 12 DE MAYO

Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

2-0 Unión de Santa Fe Argentinos Juniors 1-0 Huracán

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

19.00 – Rosario Central vs. Racing Club

21.30 – River Plate vs. Gimnasia La Plata

Datos clave

Belgrano y Argentinos Juniors clasificaron a las semifinales del Torneo Apertura 2026.

y clasificaron a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El Estadio Mario Alberto Kempes será la sede de la gran final del campeonato.

será la sede de la gran final del campeonato. Belgrano venció 2-0 a Unión con goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.