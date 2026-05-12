Qué es el ‘Goal Line’, la herramienta que suma el VAR en los cuartos de final del Torneo Apertura

La nueva tecnología busca reducir al las polémicas en jugadas límite. Cómo funciona y el antecedente que pudo haber acelerado su llegada.

El fútbol argentino dará un nuevo paso tecnológico desde los cuartos de final del Torneo Apertura con la implementación de las cámaras Goal Line, una herramienta que busca reducir al mínimo el margen de error en las jugadas más finas dentro del área. Aunque su uso ya es habitual en torneos internacionales organizados por FIFA y Conmebol, en el ámbito local se trata de una tecnología poco conocida.

La función principal del Goal Line es tan sencilla como determinante: confirmar si la pelota cruzó por completo la línea de gol. En este caso, no será un sistema automático que decide por sí solo, sino un mecanismo que requiere la implementación de nuevas cámaras en al VAR para darle mejores ángulos y mayor precisión a los árbitros.

El beneficio del Goal Line y cómo funciona en un partido

El sistema se implementa mediante dos cámaras adicionales colocadas exactamente sobre la línea de gol, una en cada arco. Esa ubicación permite capturar imágenes mucho más precisas y evitar problemas de perspectiva que muchas veces generan confusión en las transmisiones tradicionales.

Así es el ángulo de la cámara Line Goal (Tyc Sports).

A partir de esas tomas, los asistentes del VAR tendrán más herramientas para analizar si la pelota ingresó completamente o no. De todas maneras, la decisión seguirá quedando en manos de los árbitros que trabajan en cabina, quienes serán los encargados de interpretar las imágenes y comunicar la resolución final al juez principal. Además, estas cámaras no solo servirán para validar goles, sino que también podrán utilizarse para colaborar en jugadas de offside o para determinar si una infracción ocurrió dentro o fuera del área.

Si bien es cierto que no eliminará del todo las discusiones arbitrales, la llegada del Goal Line representa un avance importante para el fútbol argentino. La gran diferencia estará en la calidad de las imágenes y en la posibilidad de contar con ángulos específicos para resolver acciones que hasta ahora dependían de tomas poco claras o interpretaciones finas.

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El antecedente que aceleró su llegada al fútbol argentino

Aunque esta tecnología ya se utiliza en torneos como la Copa Libertadores y Sudamericana, sumado a que en las competiciones de elite mundial directamente cuentan con sistemas de detección automática, el desembarco del Goal Line en el fútbol argentino comenzó a acelerarse tras una polémica ocurrida en 2024.

El antecedente más recordado fue el Superclásico entre Boca y River por los cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando un gol en contra de Cristian Lema fue anulado luego de varios minutos de revisión y con imágenes que no permitieron despejaran la duda por completo.

La polémica jugada en un Superclásico que aceleró el desembarcó del Line Goal.

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Aquella jugada expuso una limitación evidente del sistema local. De hecho, la herramienta tuvo una primera prueba en las semifinales de ese mismo torneo. Ahora, dos años después, volverá a utilizarse oficialmente desde los cuartos de final del Apertura hasta la final.

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