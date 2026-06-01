La Selección Argentina no puede esperar por Paredes en el Mundial: si se va a perder la fase de grupos, Scaloni lo tiene que dar de baja

No se puede llevar una enfermería a la Copa del Mundo. A ver, yo creo que hay tres jugadores que la Selección Argentina puede esperar, incluso con un desgarro y hasta con un yeso. Ellos son, obviamente, Dibu Martínez, Cuti Romero y Lionel Messi.

Si Messi tiene un desgarro, lo esperás. Si no puede estar el primer partido, lo esperás al segundo o al tercero, porque se lo ganó. Podría tener una consideración especial, aunque entiendo que ya está recuperado.

Pero yo te estoy dando el 1, que es el Dibu; el 2, que es el Cuti; el 10, que es Messi; y hasta el 9, que es Julián Álvarez. Del resto, yo no espero a ninguno. Si no están 10 puntos físicamente, yo los cambios.

Yo creo que hoy hay dos casos que están en la mira de todos, que son el de Gonzalo Montiel. Todos le agradecemos el penal contra Francia en Qatar, pero no puede ir al Mundial por eso si no está bien. Si no, Nicolás Capaldo o Agustín Giay lo pueden reemplazar tranquilamente.

Y el último caso es el de Leandro Paredes. Es muy loable lo que hizo por Boca, algo que es para destacar, que no se guardó nada, que no se cuidó nada, que puso en duda jugar el Mundial por estar ante Universidad Católica.

En ese sentido, si Paredes se pierde un partido, está bien. Ahora, si se pierde toda la fase de grupos, yo por lo menos lo doy de baja y traigo un jugador que esté sano, que esté al ciento por ciento.

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Es verdad que hoy, con las ecografías, los desgarros se curan más pronto. Se diagnostican de otra manera y el jugador puede estar disponible más rápido que en las décadas pasadas.

Pero lo cierto es que Scaloni la tiene clara y que, si el lunes 15, a 24 horas del debut, tiene que cortar por lo sano, lo va a hacer porque lo más importante no son los nombres, no son los históricos. Lo más importante es la Selección Argentina y mantener la Copa del Mundo.