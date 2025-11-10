Así están los cruces de octavos de final tras el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura

La decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina ya forma parte de los recuerdos y también de las estadísticas. Es que, este lunes, con el desarrollo de nada más ni nada menos que cuatro compromisos realmente importantes y destacados, la misma encontró su punto final.

Se trató de una fecha que contó con la presencia estelar de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, el cual culminó con triunfo por 2-0 de la entidad Xeneize. Debido a este resultado, los locales accedieron a la próxima Copa Libertadores de América y el Millonario quedó en serias complicaciones.

En cuanto a los duelos de la jornada de hoy, todo se inició en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez Sarsfield se encontraron frente a frente. Allí, el Lobo, que venía de superar a River en el Monumental, confirmó su recuperación imponiéndose por 2-0 con goles de Marcelo Torres y Jeremías Merlo.

Luego, en segundo turno, el sorprendente Deportivo Riestra midió fuerzas con un peso pesado del ámbito doméstico como Independiente. El Malevo, con serias chances de complicar a River en la tabla anual rumbo a la Libertadores, no estuvo nada fino en los últimos metros y lo pagó caro, ya que el Rojo lo ganó 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel.

Independiente superó a Riestra a domicilio. (Foto: Prensa Independiente)

Finalmente, en último turno, Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente campeón de la Copa Argentina, tuvo que lidiar con Central Córdoba de Santiago del Estero. Lamentablemente para los espectadores y para las aspiraciones de ambos conjuntos, el trámite del espectáculo no ofreció emociones y todo culminó igualado 0-0.

Al mismo tiempo, el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal fue el escenario designado para el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Tras el traspié en la gran final de la Copa Argentina, el Bicho triunfó por 1-0 gracias a una solitaria anotación de Lautaro Giaccone.

