Así están los cruces de octavos de final tras el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura

Culminó la anteúltima fecha del certamen doméstico y existieron modificaciones en los cruces de la próxima instancia.

Por Gabriel Casazza

Boca se está enfrentando con San Martín de San Juan.
Boca se está enfrentando con San Martín de San Juan.

La decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina ya forma parte de los recuerdos y también de las estadísticas. Es que, este lunes, con el desarrollo de nada más ni nada menos que cuatro compromisos realmente importantes y destacados, la misma encontró su punto final.

Se trató de una fecha que contó con la presencia estelar de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, el cual culminó con triunfo por 2-0 de la entidad Xeneize. Debido a este resultado, los locales accedieron a la próxima Copa Libertadores de América y el Millonario quedó en serias complicaciones.

En cuanto a los duelos de la jornada de hoy, todo se inició en el estadio Juan Carmelo Zerillo, donde Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez Sarsfield se encontraron frente a frente. Allí, el Lobo, que venía de superar a River en el Monumental, confirmó su recuperación imponiéndose por 2-0 con goles de Marcelo Torres y Jeremías Merlo.

Luego, en segundo turno, el sorprendente Deportivo Riestra midió fuerzas con un peso pesado del ámbito doméstico como Independiente. El Malevo, con serias chances de complicar a River en la tabla anual rumbo a la Libertadores, no estuvo nada fino en los últimos metros y lo pagó caro, ya que el Rojo lo ganó 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel.

Independiente superó a Riestra a domicilio. (Foto: Prensa Independiente)

Finalmente, en último turno, Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente campeón de la Copa Argentina, tuvo que lidiar con Central Córdoba de Santiago del Estero. Lamentablemente para los espectadores y para las aspiraciones de ambos conjuntos, el trámite del espectáculo no ofreció emociones y todo culminó igualado 0-0.

Al mismo tiempo, el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal fue el escenario designado para el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Tras el traspié en la gran final de la Copa Argentina, el Bicho triunfó por 1-0 gracias a una solitaria anotación de Lautaro Giaccone.

Así están los cruces de octavos de final

  • Boca vs. San Martín de San Juan
  • Unión vs. Talleres
  • Central Córdoba vs. River
  • Tigre vs. San Lorenzo
  • Barracas Central vs. Vélez
  • Racing vs. Lanús
  • Argentinos vs. Deportivo Riestra
  • Estudiantes vs. Rosario Central
