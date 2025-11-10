Infiltrado y prensa: las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Maxi Salas

Los focos del domingo estuvieron puestos en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el que Boca le ganó 2-0 a River gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Sin embargo, hubo un acontecimiento que pasó prácticamente desapercibido en el momento y empieza a ganar relevancia con el correr de las horas: la agresión de Maximiliano Salas a un hombre.

Cuando Nicolás Ramírez hizo sonar el pitazo final, La Bombonera presenció un desahogo tremendo en una comunión que vivieron los jugadores sobre el césped y los hinchas que colmaron las tribunas. En ese mismo momento, una persona invadió el campo de juego, grabó a los futbolistas del Millonario en un intento de chicana, cuando el delantero se acercó y le dio un golpe.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Boca recopiló pruebas contundentes para demostrar que no está vinculado al hecho. Con la clara intención de no recibir una sanción ejemplar por el ingreso al campo de juego de Uriel Hamra, el Xeneize ya empezó a moverse para juntar todas las evidencias posibles que constaten su postura y así presentarlas formalmente.

Tweet placeholder

Cabe destacar que la Justicia le encontró una pulsera de prensa, lo que indica que estaba habilitado para estar en las tribunas, pero no sobre el césped. Según pudo conocer Bolavip, en Boca sostienen que el protagonista formó parte de las acreditaciones de prensa que solicitó River, en la típica colaboración entre instituciones donde se traspasan los datos de los habituales periodistas.

De todas maneras, quedó a la vista que no se trataba de un reportero que realizaba su trabajo en forma, sino que era un infiltrado. Al no ser un socio o abonado, Boca trabaja para no recibir un castigo de parte de las autoridades y, en caso de percibir una pena, la apelará con todas las pruebas que ya fueron reunidas hasta el momento para evitar la eventual sanción.

En definitiva, a Uriel Hamra se le realizó un acta por infracción a los Art. 111 “ingresar sin autorización a lugares reservados” y Art. 119 “incitar al desorden”. No conforme con eso, recibirá derecho de admisión debido a que está sumamente prohibido ingresar al campo de juego sin permiso previo, por lo que se enfrenta a un periodo de tiempo sin asistir a eventos deportivos.

Tweet placeholder

