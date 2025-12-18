Quién es Aldana Masset, la Miss Universo Argentina que está en pareja con el primer refuerzo de River

En los últimos días del año, los equipos del fútbol argentino ya trabajan arduamente en el mercado de pases de cara al 2026 para conformar los mejores planteles posibles. River Plate es uno de estos casos. En deuda con sus hinchas, la dirigencia y el cuerpo técnico del Millonario buscan refuerzos que los ayuden a conseguir los resultados deseados.

En ese contexto, Fausto Vera es el hombre que está a detalles de convertirse en la primera incorporación para el equipo de Marcelo Gallardo. El mediocampista y los clubes llegaron a un acuerdo y este viernes se hará la revisión médica para la posterior firma del vínculo.

El de Atlético Mineiro está pronto para jugar en Núñez y, en redes sociales, les llamó la atención a muchos usuarios quién es su pareja. Se trata de Aldana Masset, quien compitió por Argentina en la prestigiosa competencia de Miss Universo 2025.

Aunque la entrerriana no logró meterse entre las finalistas para pelear por el histórico concurso, generó grandes expectativas al conocerse masivamente su perfil en los días previos a la gala en Tailandia. Finalmente, la mexicana Fátima Bosch se quedó con la corona.

Aldana Masset y Fausto Vera. (@faustovera5_)

¿Quién es Aldana Masset, pareja de Fausto Vera?

Aunque su nombre fue mencionado masivamente durante el 2025, la modelo también desarrolló su carrera con otras facetas visibles. Si bien se desempeña como asesora de imagen, su anterior momento público fue la participación en Agapornis.

La ya clásica banda de ‘cumbia cheta’ la sumó como cantante en 2022 y permaneció allí, girando y ofreciendo recitales, hasta el año siguiente. Además tiene un fuerte perfil de influencer al mostrar su día a día en sus redes sociales, incluso junto a Fausto Vera.

En síntesis