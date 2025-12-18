El mercado de pases de Boca está tomando cada vez más temperatura y se espera que sea ambicioso de cara a la próxima Copa Libertadores, donde se estima que se mejorará el plantel con refuerzos de jerarquía. En ese sentido, ahora Juan Román Riquelme apunta los cañones hacia Gastón Hernández, con el objetivo de añadir más opciones a la zaga central del equipo.

Mientras el foco también está puesto en Marino Hinestroza, el cual está avanzado y podría convertirse en la primera incorporación de cara al 2025, y Santiago Ascacibar ya que el Xeneize se va a meter en la pelea con River, ahora también se busca al capitán de San Lorenzo. Sin embargo, no se espera una negociación sencilla por la ya conocida rivalidad y la actualidad del club.

Lo cierto es que Boca abrió conversaciones con Hernández. De esta manera, la dirigencia azul y oro empezó las tratativas para intentar llegar a un acuerdo con el futbolista y luego buscar un pacto con la institución azulgrana. Pero claro, hay que tener en cuenta los problemas que atraviesa el Ciclón, lo que podría complicar o al menos atrasar las negociaciones entre los equipos.

Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo.

Bien cabe destacar que el Tonga sabe del fuerte interés de Boca y los primeros contactos se dieron a través de su representante. Su rol como máximo referente del vestuario y capitán indiscutido de San Lorenzo, es un condicionante que podría generar cierto conflicto en las tratativas pero no llegaría a ser un problema mayor, por lo que se estima que todo llegaría a buen puerto.

Vale resaltar que la incierta actualidad dirigencial del Ciclón, es un verdadero problema. Luego de las múltiples renuncias, San Lorenzo está acéfalo y atraviesa una crisis institucional de tan magnitud que aún no se sabe quién estará a cargo de la institución durante los próximos meses y/o años. Este dilema que tiene a Marcelo Moretti como máximo protagonista, altera las negociaciones.

Así las cosas, Boca buscará avanzar por Gastón Hernández en las próximas horas y ya comenzó con los primeros pasos antes de realizar una oferta formal de club a club. Aprovechando la necesidad económica de San Lorenzo, una oferta desde la ribera podría contentar al Ciclón que necesita saldar varias deudas para levantar las inhibiciones y poder incorporar en este mercado de pases.

DATOS CLAVE

Boca ya abrió conversaciones con el entorno de Gastón Hernández . El jugador fue ofrecido por su representación y Juan Román Riquelme, quien ya lo había buscado en mercados anteriores, ve con buenos ojos su incorporación para reforzar la zaga.

. El jugador fue y Juan Román Riquelme, quien ya lo había buscado en mercados anteriores, ve con buenos ojos su incorporación para reforzar la zaga. San Lorenzo atraviesa una acefalía institucional tras renuncias masivas en su Comisión Directiva y la incertidumbre sobre quién tiene el poder de firma complica los tiempos de la negociación.

tras renuncias masivas en su Comisión Directiva y la incertidumbre sobre quién tiene el poder de firma complica los tiempos de la negociación. Hernández es el capitán y máximo referente del vestuario azulgrana, pero la necesidad del club de “hacer caja” y el interés deportivo del jugador en Boca facilitarían el acuerdo.

