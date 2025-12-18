Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras cerrar el fichaje de Hinestroza, Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

El Xeneize quiere pisar fuerte y rápido en el mercado de pases, por lo que busca cerrar lo antes posible a los refuerzos.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Gastón Hernández, capitán de San Lorenzo, con la camiseta de Boca.
© Gemini IAGastón Hernández, capitán de San Lorenzo, con la camiseta de Boca.

El mercado de pases de Boca está tomando cada vez más temperatura y se espera que sea ambicioso de cara a la próxima Copa Libertadores, donde se estima que se mejorará el plantel con refuerzos de jerarquía. En ese sentido, ahora Juan Román Riquelme apunta los cañones hacia Gastón Hernández, con el objetivo de añadir más opciones a la zaga central del equipo.

Mientras el foco también está puesto en Marino Hinestroza, el cual está avanzado y podría convertirse en la primera incorporación de cara al 2025, y Santiago Ascacibar ya que el Xeneize se va a meter en la pelea con River, ahora también se busca al capitán de San Lorenzo. Sin embargo, no se espera una negociación sencilla por la ya conocida rivalidad y la actualidad del club.

Lo cierto es que Boca abrió conversaciones con Hernández. De esta manera, la dirigencia azul y oro empezó las tratativas para intentar llegar a un acuerdo con el futbolista y luego buscar un pacto con la institución azulgrana. Pero claro, hay que tener en cuenta los problemas que atraviesa el Ciclón, lo que podría complicar o al menos atrasar las negociaciones entre los equipos.

Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo.

Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo.

Bien cabe destacar que el Tonga sabe del fuerte interés de Boca y los primeros contactos se dieron a través de su representante. Su rol como máximo referente del vestuario y capitán indiscutido de San Lorenzo, es un condicionante que podría generar cierto conflicto en las tratativas pero no llegaría a ser un problema mayor, por lo que se estima que todo llegaría a buen puerto.

Vale resaltar que la incierta actualidad dirigencial del Ciclón, es un verdadero problema. Luego de las múltiples renuncias, San Lorenzo está acéfalo y atraviesa una crisis institucional de tan magnitud que aún no se sabe quién estará a cargo de la institución durante los próximos meses y/o años. Este dilema que tiene a Marcelo Moretti como máximo protagonista, altera las negociaciones.

Publicidad
Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo.

Gastón Hernández, defensor central y capitán de San Lorenzo.

Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

ver también

Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

Así las cosas, Boca buscará avanzar por Gastón Hernández en las próximas horas y ya comenzó con los primeros pasos antes de realizar una oferta formal de club a club. Aprovechando la necesidad económica de San Lorenzo, una oferta desde la ribera podría contentar al Ciclón que necesita saldar varias deudas para levantar las inhibiciones y poder incorporar en este mercado de pases.

DATOS CLAVE

  • Boca ya abrió conversaciones con el entorno de Gastón Hernández. El jugador fue ofrecido por su representación y Juan Román Riquelme, quien ya lo había buscado en mercados anteriores, ve con buenos ojos su incorporación para reforzar la zaga.
  • San Lorenzo atraviesa una acefalía institucional tras renuncias masivas en su Comisión Directiva y la incertidumbre sobre quién tiene el poder de firma complica los tiempos de la negociación.
  • Hernández es el capitán y máximo referente del vestuario azulgrana, pero la necesidad del club de “hacer caja” y el interés deportivo del jugador en Boca facilitarían el acuerdo.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

Lee también
Cayó el gobierno de Marcelo Moretti en San Lorenzo
Fútbol Argentino

Cayó el gobierno de Marcelo Moretti en San Lorenzo

Los puntajes de los 5 grandes en el 2025: Racing el mejor, Independiente el peor y la paridad negativa entre Boca y River
Fútbol Argentino

Los puntajes de los 5 grandes en el 2025: Racing el mejor, Independiente el peor y la paridad negativa entre Boca y River

Augusto Batalla, del "fracasé en River" a su buen momento en España y el sueño de la Selección: "Sería una locura"
Entrevista

Augusto Batalla, del "fracasé en River" a su buen momento en España y el sueño de la Selección: "Sería una locura"

Lautaro Martínez vs Santiago Castro en la Supercopa de Italia: las cuotas de los argentinos por un lugar en la final
Apuestas

Lautaro Martínez vs Santiago Castro en la Supercopa de Italia: las cuotas de los argentinos por un lugar en la final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo