Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

El mercado de pases cada vez toma más temperatura en el fútbol argentino, donde Boca y River son los máximos protagonistas. Como habitualmente sucede, los gigantes del país se pelean por los jugadores más cotizados y esta no es la excepción. Santiago Ascacibar está próximo a ser la novela del verano y ambos equipos ofertarán por el capitán de Estudiantes de La Plata.

Es un secreto a voces que el Millonario pretende incorporar al mediocampista del Pincha y los sondeos ya comenzaron desde hace tiempo para mejorar una zona débil en el elenco de Marcelo Gallardo. Al mismo tiempo, bien se sabe que es del gusto de Juan Román Riquelme y, ante la oportunidad de una salida de su club, el Xeneize hará un intento para sumarlo de cara al 2026.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca se mete de lleno en la pelea con River para comprar a Ascacibar. De manera inesperada ya que el conjunto de la ribera no pretendía sumar un volante en este mercado de pases venidero, la posibilidad de reforzar el plantel con un futbolista de la jerarquía del Ruso derivó en este ingreso para disputar el volante contra el clásico rival.

Santiago Ascacibar, mediocampista y capitán de Estudiantes de La Plata.

Si bien todavía Boca no presentó una oferta formal, se espera que en los próximos días se acelere. Un dato importante a tener en cuenta para esta futura negociación es que comparte el representante con Marcos Rojo, Ander Herrera y Sergio Romero. Esto significa que hay buena relación con la dirigencia del Xeneize y podría ser una clave para que termine en buen puerto.

Cabe destacar que River ofertó 6 millones de dólares al entorno del jugador, por lo que ya comenzó las tratativas de forma oficial y espera resolverlo lo más pronto posible para que se sume a la pretemporada liderada por el Muñeco. Sin embargo, en La Plata no están abiertos a venderlo fácilmente, por lo que se tomarán su tiempo para conseguir una oferta que contente a todos.

Publicidad

Publicidad

Santiago Ascacíbar, volante de Estudiantes.

ver también River cerró al primer refuerzo que pidió Marcelo Gallardo para el 2026

El hermano de Ascacibar, hincha de Boca

Además, hace pocos meses, Ascacibar confesó: “Mi hermano me pide que juegue en Boca. Hasta que no vaya, me lo va a pedir igual“. No conforme con eso, luego del mercado de pases de enero de 2025, el Ruso contó el sondeo que recibió desde el Xeneize reveló: “Fue un acercamiento, pero nada demasiado concreto. Estuvimos charlando un poco. Nada más“.

DATOS CLAVE

Boca Juniors y River Plate se disputan el fichaje de Santiago “el Ruso” Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, quien se perfila como la gran novela del mercado de pases de cara al 2026.

Publicidad

Publicidad

El “Millonario” ya inició tratativas oficiales y presentó una oferta de 6 millones de dólares. Marcelo Gallardo lo considera clave para reforzar una zona debilitada del equipo.

Aunque no era una prioridad inicial, Juan Román Riquelme decidió meterse en la pelea por la jerarquía del jugador.