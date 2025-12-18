Ganó 5 títulos con Boca y confirmó el primer refuerzo para Riquelme: “Cuídenlo que es bueno”

Atlético Nacional de Medellín se consagró campeón de la Copa Colombia al vencer en la final a su clásico rival, Independiente Medellín, por 1 a 0. En los festejos, Jorman Campuzano, el ex futbolista de Boca, confirmó el primer refuerzo para el próximo mercado de pases.

Es que, en un vivo de Instagram, el mediocampista central que ganó cinco títulos con el elenco de la Ribera, confirmó que Marino Hinestroza, una de las figuras de su equipo, será refuerzo del Xeneize, que ya lo buscó en la anterior ventana de fichajes y que es un deseo de Juan Román Riquelme.

“Ahí les mando para Argentina, ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo que es bueno”, fueron las palabras de Campuzano, mientras abrazaba a su compañero, quien se reía ante estas palabras, para despedirlo luego de un nuevo título con su equipo.

Tweet placeholder

De esta manera, todo indica que el Xeneize y el elenco colombiano llegarán a un acuerdo para fichar al delantero de 23 años para reforzar al plantel de cara a la Copa Conmebol Libertadores 2026. Cabe destacar que fue un pedido de Miguel Ángel Russo en el anterior mercado.

En cuanto a las negociaciones, Juan Román Riquelme envió una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el 100% del pase, en el que se incluyen los bonos por objetivos. El conjunto cafetero pretendía 10 millones, pero por un monto que se acerca al propuesto por Boca accederían a liberarlo.

Publicidad

Publicidad

Marino Hinestroza podría ser refuerzo de Boca.

ver también El tuit de Fabrizio Romano sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Evaluará su futuro”

Hinestroza se despidió de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Publicidad

Publicidad

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

Datos claves