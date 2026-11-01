River se juega mucho más que tres puntos ante Boca. Los de Leonardo Ponzio necesitan ganar para acomodarse en las tablas y también para tener ese envión anímico importante pensando en afrontar las fases de eliminación directa del Torneo Clausura. El Millonario visitará La Bombonera este domingo a partir de las 15 horas con un objetivo claro: volver a Núñez con un triunfo.
De cara al choque ante Boca, Leonardo Ponzio no podrá contar con Fausto Vera ni Aníbal Moreno, los dos volantes centrales que disputan la titularidad, por lo que todo indica que será Lucas Silva quien salga desde el comienzo en esa posición, escoltado por Tobías Andrada por derecha y Tomás Galván por izquierda.
Por otro lado, quien se recuperó de una molestia que lo sacó de los duelos ante Belgrano y Racing es Marcos Acuña, quien volverá a la titularidad en lugar de Francisco Ortega, de muy buenas actuaciones en los últimos encuentros. Por otro lado, Lucas Beltrán le habría ganado la pulseada a Sebastián Driussi y sería el delantero de área que inice.
Los once de River para el Superclásico
Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque en La Bombonera es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Los convocados de River para el Superclásico
Los citados por Ponzio para el Superclásico. (Foto: Prensa River).
Encuesta Bolavip: los hinchas eligieron la formación ideal entre Boca y River en la previa del Superclásico
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)
Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Defensa – 46 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Talleres – 38 puntos
- Tigre – 36 puntos
- Racing – 36 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Leonardo Ponzio no contará con Fausto Vera ni Aníbal Moreno por lesión.
- Lucas Silva se perfila como volante titular de River ante Boca.
- River Plate visitará a Boca este domingo a las 15 horas por el Clausura.