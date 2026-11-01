El Millonario visitará al Xeneize en La Bombonera este domingo a partir de las 15 horas con la misión de sumar de a tres para acomodarse en las tablas.

River se juega mucho más que tres puntos ante Boca. Los de Leonardo Ponzio necesitan ganar para acomodarse en las tablas y también para tener ese envión anímico importante pensando en afrontar las fases de eliminación directa del Torneo Clausura. El Millonario visitará La Bombonera este domingo a partir de las 15 horas con un objetivo claro: volver a Núñez con un triunfo.

De cara al choque ante Boca, Leonardo Ponzio no podrá contar con Fausto Vera ni Aníbal Moreno, los dos volantes centrales que disputan la titularidad, por lo que todo indica que será Lucas Silva quien salga desde el comienzo en esa posición, escoltado por Tobías Andrada por derecha y Tomás Galván por izquierda.

Por otro lado, quien se recuperó de una molestia que lo sacó de los duelos ante Belgrano y Racing es Marcos Acuña, quien volverá a la titularidad en lugar de Francisco Ortega, de muy buenas actuaciones en los últimos encuentros. Por otro lado, Lucas Beltrán le habría ganado la pulseada a Sebastián Driussi y sería el delantero de área que inice.

Los once de River para el Superclásico

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque en La Bombonera es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Los convocados de River para el Superclásico

Los citados por Ponzio para el Superclásico. (Foto: Prensa River).

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 46 puntos Defensa – 46 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Talleres – 38 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Newell’s – 36 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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