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Superclásico

La alineación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico por el Torneo Clausura

El Millonario visitará al Xeneize en La Bombonera este domingo a partir de las 15 horas con la misión de sumar de a tres para acomodarse en las tablas.

Leonardo Ponzio
© Prensa RiverLeonardo Ponzio

River se juega mucho más que tres puntos ante Boca. Los de Leonardo Ponzio necesitan ganar para acomodarse en las tablas y también para tener ese envión anímico importante pensando en afrontar las fases de eliminación directa del Torneo Clausura. El Millonario visitará La Bombonera este domingo a partir de las 15 horas con un objetivo claro: volver a Núñez con un triunfo.

De cara al choque ante Boca, Leonardo Ponzio no podrá contar con Fausto Vera ni Aníbal Moreno, los dos volantes centrales que disputan la titularidad, por lo que todo indica que será Lucas Silva quien salga desde el comienzo en esa posición, escoltado por Tobías Andrada por derecha y Tomás Galván por izquierda.

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Por otro lado, quien se recuperó de una molestia que lo sacó de los duelos ante Belgrano y Racing es Marcos Acuña, quien volverá a la titularidad en lugar de Francisco Ortega, de muy buenas actuaciones en los últimos encuentros. Por otro lado, Lucas Beltrán le habría ganado la pulseada a Sebastián Driussi y sería el delantero de área que inice.

Los once de River para el Superclásico

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque en La Bombonera es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Los convocados de River para el Superclásico

Los citados por Ponzio para el Superclásico. (Foto: Prensa River).

Los citados por Ponzio para el Superclásico. (Foto: Prensa River).

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Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  2. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  3. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Estudiantes LP – 46 puntos
  12. Defensa – 46 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Talleres – 38 puntos
  21. Tigre – 36 puntos
  22. Racing – 36 puntos
  23. Newell’s – 36 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

DATOS CLAVE

  • Leonardo Ponzio no contará con Fausto Vera ni Aníbal Moreno por lesión.
  • Lucas Silva se perfila como volante titular de River ante Boca.
  • River Plate visitará a Boca este domingo a las 15 horas por el Clausura.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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