Con un guiño a Ponzio, el banderazo de los hinchas de River antes del Superclásico

Los fanáticos del Millonario dijeron presente en las inmediaciones del Estadio Monumental para darle su apoyo al equipo antes de partir a La Bombonera.

River sabe que se juega más que tres puntos ante Boca en este Superclásico. Los de Leonardo Ponzio van por la victoria en La Bombonera con la misión de acomodarse en las tablas y también en búsqueda de ese envión anímico importante de cara al comienzo de los playofss del Torneo Clausura.

El Superclásico será en La Bombonera y la fecha de inicio es a las 15 horas, pero desde bien temprano, miles de hinchas de River se acercaron a las inmediaciones del Estadio Monumental para brindarle su apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico en la antesala de este partido tan importante.

En el Puente Labruna y sobre Udaondo, miles de hinchas de River se hicieron presentes con camisetas, gorros, cotillón y banderas. Además, se acercó la barra -conocidos como Los Borrachos del Tablón- con bombos para darle más color al banderazo.

El guiño a Ponzio

El color no solamente estuvo en las calles. Los hinchas también prepararon una sorpresa especial para Leonardo Ponzio. En las escaleras que conducen a los hinchas a la tribuna Sívori se colgó una bandera con el entrenador de River como protagonista: en la misma se lo ve con la Copa Libertadores 2018 -obtenida ante Boca en Madrid- con la leyenda: “Leo Ponzio, el más campeón”.

La bandera de Ponzio que apareció en el Monumental. (Foto: Pasión Monumental).

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Los mejores videos del banderazo de River

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El XI de River para el Superclásico

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque en La Bombonera es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio fue homenajeado con una bandera alusiva a la Copa Libertadores 2018.

fue homenajeado con una bandera alusiva a la Copa Libertadores 2018. Hinchas de River Plate realizaron un banderazo en Puente Labruna y sobre Udaondo.

realizaron un banderazo en Puente Labruna y sobre Udaondo. El Superclásico ante Boca en La Bombonera comenzará a las 15 horas.