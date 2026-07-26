Dónde y en qué cancha se está jugando Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles relacionados con el escenario designado para el partido correspondiente a la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

Este domingo 26 de julio, en el marco de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Deportivo Riestra y Boca Juniors se encuentran frente a frente. Lo hacen con el objetivo en común de comenzar el certamen de la mejor manera posible.

En medio de ese panorama, el Malevo y el Xeneize miden fuerzas con el Estadio Guillermo Laza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como testigo y como escenario. Precisamente, es la cancha de Deportivo Riestra, combinado anfitrión en este cotejo.

Una postal aérea del Estadio Guillermo Laza. (Foto: Getty)

Este recinto, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati, fue inaugurado el 20 de febrero de 1993, hace poco más de 33 años. Tiene una superficie compuesta pura y exclusivamente por césped y una capacidad actual para solamente 8.740 espectadores.

No es un detalle menor que, en 2024 y luego del ascenso de Deportivo Riestra a la máxima categoría del fútbol argentino, se llevaron adelante diversas obras de infraestructura, destacándose la construcción de un palco para 500 personas para albergar a la prensa y a las autoridades de la delegación visitante.

Las posiciones del Torneo Clausura