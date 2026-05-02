Conmebol sumó a Martínez Quarta en el equipo ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana: así quedó el once

Lucas Martínez Quarta fue clave para que River derrotara por 1-0 a Red Bull Bragantino, sobre la hora, pero también fue el gran protagonista de la jornada cuando quiso gambetear a Isidro Pitta y le terminó cometiendo infracción dentro del área, la cual el árbitro Wimar Roldán sancionó con penal, pero evitó la expulsión.

El gol agónico le permitió al Millonario poder ser el único líder del Grupo H de la Copa Sudamericana, y ahora está mucho más cerca de conseguir el pasaje hacia la siguiente ronda. De hecho, en la próxima jornada podría lograrlo, pero dependerá de una combinación de resultados.

A raíz de lo que fue el tanto de la victoria, y que pasó del infierno al cielo, el Chino fue premiado por Conmebol y forma parte del equipo ideal de una nueva semana del certamen internacional. Pero no es el único argentino, ya que a su vez aparecen Juan Randazzo, de Deportivo Riestra; Martín Sarrafiore, de O’Higgins; Neri Bandiera, de Cienciano; Matías Miranda, de Macará; e Ignacio Russo, de Tigre.

De esta forma, el equipo ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana quedó conformado por Sebastián Pérez; Alex Telles, Martínez Quarta, Randazzo; Sarrafiore, Bandiera, Miranda, Adson; Russo, Fernando Mimbacas y Ezequiel Tortolero.

El equipo de la semana de la fecha 3 de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

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