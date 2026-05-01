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Mundial 2026

Mientras lucha por un lugar en River, Beccacece confirmó que Kendry Páez está a un paso de ser citado al Mundial con la Selección de Ecuador

El talentoso de apenas 18 años busca ser la principal revelación en la Copa del Mundo y su entrenador analizó su presente.

Kendry Páez, futbolista ecuatoriano de River Plate.
© GettyKendry Páez, futbolista ecuatoriano de River Plate.

No caben dudas que Kendry Páez fue uno de los refuerzos que sacudió el último mercado de pases con su inesperada llegada a River. A pesar de tener solo 18 años, su talento es sobresaliente y juega hace 3 años en clubes de primer nivel de sus respectivos países. Por ese motivo, es una de los grandes talentos de Sudamérica y pica en punta para ser revelación en la Copa del Mundo 2026.

En ese sentido, la Selección de Ecuador cuenta con una promesa que deslumbra a todos desde su irrupción con la camiseta de Independiente del Valle y su rápido salto a Europa, aunque por falta de minutos regresó al continente. Bajo este panorama, Sebastián Beccacece rompió el silencio y se refirió al juvenil con ya mucha experiencia en el fútbol profesional y dejó frases fuertes.

Kendry Páez, número 10 de la Selección de Ecuador. (Getty Images)

Kendry Páez, número 10 de la Selección de Ecuador. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista con Radio La Red, el entrenador reveló: “Kendry es un chico con gran empatía y mucho talento, que se hizo famoso a una edad muy temprana, con todo lo que eso implica”. Inmediatamente, el argentino manifestó: “Es difícil cargar con esa presión, dimensionar lo que significa la fama tan joven y, además, no poder tener continuidad en el juego“.

Pocos segundos después, repasó sus clubes anteriores y expresó: “En Independiente del Valle jugaba muy poco, después pasó a Racing de Estrasburgo donde tampoco sumó minutos, y luego a Chelsea donde prácticamente no jugó“. A diferencia del pasado, sobre el presente manifestó: “En River está intentando ganarse un lugar y nosotros lo seguimos citando“.

Kendry Páez y Lionel Messi, en un Ecuador – Argentina. (Getty Images)

Kendry Páez y Lionel Messi, en un Ecuador – Argentina. (Getty Images)

De cara al Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, Beccacece sentenció: “Va a estar con nosotros“. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “Es un jugador que todavía tiene mucho para dar“. De hecho, utilizó una frase dicha por el propio Páez como ejemplo. “Él mismo lo dijo muy bien: lo mejor de Kendry aún no se vio. Son procesos”, aseguró el entrenador.

En esa misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto y añadió: “Todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20“. A su vez, se tomó unos segundos extras para extenderse y fue ahí cuando explicó: “Pero vamos a un ritmo tan exigente que, sin continuidad y con el impacto que tuvo cuando tenía 15 años, pareciera que se quedó ahí“.

Kendry Páez, número 10 de la Selección de Ecuador. (Getty Images)

Kendry Páez, número 10 de la Selección de Ecuador. (Getty Images)

Por último, siguió: “Yo siento que está dentro de los procesos normales de un chico que recién cumplió 18 años y que no ha tenido la cantidad de minutos necesarios para juzgarlo en su real dimensión”. Para finalizar con sus declaraciones sobre el presente de Kendry, Beccacece aseguró: “Creo que va por buen camino y tengo muchas ganas de que así sea, porque se lo merece“.

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Nahuel de Hoz
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